Planta recomandată de farmaciști în tratamentul problemelor digestive şi a insomniei. Se consumă înainte de culcare

Păducelul ajută sănătatea cardiovasculară pentru că este bogat în flavonoide compuşi esenţiali pentru buna funcţionare a vitaminei C. Astfel acţionează ca un vasodilatator, intensifică fluxul de sânge şi de oxigen către inimă, diminuând efortul pe care acest organ îl face pentru a pompa sângele în tot corpul.

Totodată, păducelul acţionează ca un diuretic, eliminând sarea şi excesul de apă din organism. În plus, fructele de păducel sunt utilizate de multă vreme în tratamentul problemelor digestive şi a insomniei.

Păducelul se recomandă în cazuri uşoare de hipertensiune, ateroscleroză, ca vasodilatator coronarian, ca sedativ şi antispastic. În cazul bolnavilor cardiaci, preparatele pe bază de păducel trebuie utilizate doar la recomandarea medicului.

Cum se prepară infuzia

Farmacologul dr. Ovidiu Bojor afirmă că, în ”farmacia casei“ se poate folosi o infuzie dintr-o linguriţă rasă de flori şi frunze la o cană cu apă care se bea treptat seara, înainte de culcare, îndulcită cu miere.

Tinctura se prepară din 20 de flori şi frunze la 100 de mililitri de alcool de 60-70 de grade prin macerare timp de zece zile. Se iau de trei ori pe zi câte 10-15 picături în puţină apă sau într-o linguriţă cu zahăr. Nu se cunosc contraindicaţii, dar se recomandă utilizarea cu precauţie în timpul sarcinii şi alăptării, potrivit recomandărilor OMS.

Potrivit studiilor din Europa, produsele pe bază de păducel au efect tonic cardiac, hipotensiv, reglează şi stabilizeaza ritmul cardiac şi cresc fluxul sangvin la nivelul arterelor coronare, fiind indicate in special in afectiuni cardiovasculare: insuficienta cardiacă, tahicardie, tulburări de ritm cardiac, angină pectorala, cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, afecţiuni cardiacice cu substrat nervos.

De foarte mult timp, păducelul este folosit pentru tratarea hipertensiunii arteriale, reducerea colesterolului ridicat sau pentru ateroscleroză, această plantă ajutând şi la refacerea organismului după atacuri de cord şi accidente vasculare cerebrale, printre multe alte beneficii.

