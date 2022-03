Planta care vindecă inima, tratează depresia şi reduce colesterolul. Se face o cură de 3 luni

Păducelul ajută în lupta cu bolile de inimă precum insuficienţa cardiacă congestivă, dar reduce şi durerile în piept şi reglează bătăile neregulate ale inimii.

Potrivit studiilor din Europa, produsele pe bază de păducel au efect tonic cardiac, hipotensiv, reglează şi stabilizeaza ritmul cardiac şi cresc fluxul sangvin la nivelul arterelor coronare, fiind indicate in special in afectiuni cardiovasculare: insuficienta cardiacă, tahicardie, tulburări de ritm cardiac, angină pectorala, cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, afecţiuni cardiacice cu substrat nervos.

De foarte mult timp, păducelul este folosit pentru tratarea hipertensiunii arteriale, reducerea colesterolului ridicat sau pentru ateroscleroză, această plantă ajutând şi la refacerea organismului după atacuri de cord şi accidente vasculare cerebrale, printre multe alte beneficii.

De asemenea, păducelul reduce colesterolul ridicat datorită capacităţii sale de a ajuta ficatul în descompunerea grăsimilor.

Păducelul este un bun diuretic şi este folosit în eliminarea pietrelor de la rinichi şi a pietrelor de la vezica biliara.

Păducelul are acţiune calmantă şi relaxantă asupra sistemului nervos, menţine şi susţine funcţiile mentale, fiind utilizat şi in stari de insomnie, anxietate, atacuri de panică, iritabilitate şi oboseală. Este indicat şi în tratarea simptomelor specifice menopauzei precum bufeuri, nervozitate, palpitaţii.

Păducelul a fost utilizat în medicina tradițională pentru a trata diferite afecțiuni psihice precum stresul, anxietatea, dar și depresia. Planta este cunoscută pentru efectul sedativ și ajută semnificativ la scăderea simptomelor de anxietate.

Cura cu paducel se face pe perioade scurte, de maxim 3 luni. Dozele mari pot provoca ameţeli. Această plantă este contraindicată în sarcina, deoarece produce relaxarea uterului.