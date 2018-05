Românii care fumează trebuie să afle asta. Acest aliment face minuni după fumat

Foto: Pixabay.com

Pentru o buna desfasurarea a activitatilor de zi cu zi, detoxifierea plamanilor are o importanta deosebita, deoarece plamanii asigura o functie vitala a organismului, respiratia!

Daca fumati, pentru ca acestia sa ramana sanatosi si sa aiba o buna functionare trebuie sa introducem in viata noastra detoxifierea plamanilor dupa fumat.

Detoxifierea plamanilor dupa fumat are scopul principal in primul rand de a elimina nicotina din organism. Bolile pulmonare, cele ale cailor respiratorii, ale circulatiei de la nivelul plamanilor sunt prezente in procente mari in societatea de azi.

In cazul in care esti fumator si stii ca acest lucru iti dauneaa grav sanatatii dar nu poti sa renunti la acest viciu, iti recomandam sa consumi, timp de 4 saptamani, un preparat care iti va curata aceste organe de orice urma de tutun.

Urmatoarele ingrediente sunt suficiente pentru un tratament care dureaza 7-8 zile. 150 de grame de orez, 100 de grame de zahar, 750 de ml de apa.

Mod de preparare: Orezul se pune intr-o oala, impreuna cu zaharul. Peste aceste ingrediente se toarna apa. Se pune acest mix pe foc. Se lasa la fiert timp de 15-20 de minute. Apoi, se lasa asa timp de 12 ore. Dupa aceasta perioada, se strecoara, iar zeama care a ramas se pune intr-o sticla (sticla de sticla, nu din plastic) si se pune la rece, la frigider. Consuma 2-3 linguri din lichidul ramas inainte de fiecare masa. In perioada “tratamentului”, evita consumul de sare, bea multa apa, deoarece aceasta elimina toxinele din organism si ajuta plamanii, scrie secretele.com.