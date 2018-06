Te doare des o anumită parte a corpului? Iată de ce afecțiuni poți suferi de fapt

Foto: Pixabay.com

Durerea in partea de jos a burtii, atunci cand se intensifica la mers sau tuse, poate fi apendicele, in cazul in care aveti si frisoane, diaree, voma, cel mai indicat este sa va adresati medicului. Durerea de spate, o sa aveti probleme cu rinichii, asemenea durere este confundata cu indindere musculara.

Durerea sub coastele din partea dreapta, vezica biliară și ficatul s-ar putea să vă dea semnale. Dacă durerea este permanentă și însoțită de grețuri, vomă, îngălbenirea suprafeței pielii înseamnă că sunt afectate aceste organe.

Dureri in partea de sus a burtii, este un semnal din partea pancreasului. Simptome suplimentare sunt: febra, grețurile, tahicardie, scăderea în greutate.

Dureri de burta in dreapta, dacă durerea este însoțită de constipație, atunci atrageți atenție la intestinul gros. Dureri in zona buricului, în acest caz puteți avea anumite afecțiuni intestinale. Dacă durerea este însoțită de grețuri, frisoane, lipsă de poftă de mâncare, atunci acestea pot indica inflamarea apendixului. La femei și la bărbați simptomele pot fi diferite. Important este să vă adresați la timp medicului, scrie sanatosonline.ro.