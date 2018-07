Telefonul mobil îți îmbătrânește pielea? Află cât e adevăr și cât e mit!

Foto: Pixabay.com

Toate dispozitivele noastre (televizor, monitor, computer, smartphone etc) emit o lumina albastra. Stim deja ca lumina albastra noaptea afecteaza ritmul circadian prin distrugerea somnului si a inhibarii productiei de melatonina. Tocmai de aceea, nu este o idee buna sa ai aceste dispozitive seara, langa pat daca vrei sa ai un somn odihnitor si recuperator.

Lumina albastra este o componenta naturala a spectrului de lumina. Insa dependenta noastra de tehnologie ne inunda organismul cu lumina albastra care da peste cap nu doar ciclul de somn.



Unii medici sunt convinsi ca lumina emisa de dispozitivelor moderne poate contribui la accelerarea imbatranirii, ca de exemplu aparitia prematura a ridurilor, cresterea pigmentarii si inflamarea generala a pielii.

Cercetarile pe acest subiect sunt, deocamdata putine, si s-a observat ca pe termen scurt excesul de lumina albastra schimba subtil modul in care se comporta pielea, totusi acest lucru nu poate fi legat direct cu accelerarea imbatranirii. Insa in viata reala oamenii petrec mult timp in fata ecranelor iar lipsa studiilor asupra efectelor expunerii in exces a pielii la lumina albastra nu ne este de ajutor.

Sa fie insa clar lumina albastra nu este la fel de periculoasa precum razele ultraviolete. Totusi, lumina albastra penetreaza mai adanc pielea decat razele ultraviolete.

