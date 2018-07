Topul celor mai sărate alimente. Medicii trag un semnal de alarmă

Foto: Pixabay.com

Consumul exagerat de sare reprezinta un pericol pentru sanatatea ta. Orice om preocupat de sanatatea sa stie foarte bine acest lucru si reduce cat se poate de mult cantitatea de sare. Ce te faci insa cu alimentele, care desi nu par sarate, contin o mare cantitate din acest condiment? Atunci sanatatea ta chiar are de suferit fara ca tu macar sa realizezi asta.

Potrivit Centrului american de prevenire si control al bolilor, 9 tipuri de alimente sunt vinovate pentru 44% din consumul tau zilnic de sare. In general, n-ar trebui sa depasesti 2.300 mg de sare zilnic, iar consumul acestor produse multiplica de cateva ori aceasta cantitate.

Te gandesti ca n-ar fi rau daca ai adauga cateva felii de salam sandvisului tau? Poate ca ar trebui sa te mai gandesti putin. Stiai ca 6 felioare subtiri de salam contin aproximativ 1.130 mg de sare? Cauta variante dietetice care sa aiba un continut redus de sare la aceeasi cantitate de produs folosita.

Ingredientele din pizza par destul de simple insa majoritatea produselor din aceasta categorie poate contine aproximativ 5.000 mg de sare. Daca faci insa unele modificari ai putea reduce semnificativ aceasta cantitate: spre exemplu ai putea opta pentru branza feta in loc de mozzarela care are mai multa sare.



Nimic nu poate fi mai sanatos decat un pui la grill, nu-i asa? Insa trebuie sa citesti cu atentie eticheta si sa vezi daca aceasta mentioneaza si altceva in afara de carne. Daca da, atunci fiti atent ce alte elemente contine.

La o prima vedere, supele, ciorbele n-ar trebui sa contina prea mult sodiu. Nu si in cazul in care le consumati la un restaurant. Cercetatorii au stabilit ca aproximativ 25% din aportul de sare consumat de o persoana obisnuita provine din mesele de la restaurant.

