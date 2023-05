Un tren a deraiat în urma unei explozii, în Crimeea ocupată de ruşi. A fost blocată circulația feroviară între Simferopol și Sevastopol

Incidentul s-a petrecut joi, în jurul orei locale 8, în apropierea orașului Simferopol.

A fost afectat un tren de marfă încărcat cu cereale.Opt vagoane au sărit de pe șine, care au fost deteriorate, iar circulația garniturilor feroviare pe ruta Simferopol - Sevastopol a fost suspendată.

Explozia de la originea deraierii este menționată de mai multe conturi de pe rețelele sociale, inclusiv Baza, despre care se presupune că are legături cu agențiile ruse de aplicare a legii.

Guvernatorul instalat de Rusia în Crimeea, Serghei Aksionov, a declarat că nu au existat victime în urma acestui incident.

El a precizat că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, investighează cauzele deraierii.

Nici Aksionov, nici presa de stat rusă nu au menționat explozii asociate care ar fi provocat incidentul.

Responsabilii Căilor Ferate din Crimeea au declarat că deraierea a fost cauzată de "intervenția unor din partea unor persoane din exterior", notează publicația The Moscow Times.

Incidentul din Crimeea, relatat de presa rusă, este comentat pe Twitter de Anton Gherașcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne.

Într-o postare în care acesta semnalează și un al doilea incident petrecut în Kazan, Rusia, oficialul ucrainean face trimitere la posibile acțiuni ale unei mișcări de "partizani".

"Patru panouri electrice au ars în Kazan, conform presei ruse. Cinci trenuri de marfă au avut întârzieri. Nu există supraveghere video în acea zonă, așa că va fi dificil de identificat sabotorii.

O explozie pe calea ferată din Crimeea, potrivit presei din Rusia. Mai multe vagoane de marfă au s-au răsturnat. Circulația trenurilor electrice de la Simferopol la Sevastopol a fost oprită. Ia amploare mișcarea de partizani?", a scris Gherașcenko.

