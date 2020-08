Anunț de ultimă oră! Ludovic Orban prezintă planul organizării alegerilor și începerii anului școlar

-Am înaintat președinților celor două Camere un raport care urmărește măsurile pe care le-am luat și pe care continuăm să le luăm, atât în privința combaterii epidemiei cu coronavirus, cât și în ceea ce privește organizarea alegerilor și începerea anului școlar.

-Mă voi referi pentru început la măsurile de combaterii a răspândirii COVID-19. Ne-am confruntat cu o situație extrem de dificilă pe care o știe toată lumea. Pentru o perioadă de trei săptămâni, autoritățile sanitare, Guvernul au fost lipsite de instrumentele legale pentru a putea lupta în mod eficient împotriva răspândirii virusului.

-În Legea 55 s-au introdus două articole care au afectat negativ capacitatea Guvernului, a autorităților de sănătate publică în lupta coronavirusului. Știm foarte bine că detașările, care au fost efectuate în perioada stării de urgență, fără acordul coordonatorului instituției sau a angajatului care urma a fi detașat, detașările au devenit aproape imposibile. Am pierdut efective importante, atât în cadrul DSP, cât și în cadrul serviciilor de ambulanță, în cadrul spitalelor și altor structuri. A doua măsură care a avut un efect negativ a fost aceea a blocării concursurilor. De la adoptarea Legii 55 sunt blocate concursurile în instituțiile publice. Nu am putut organiza concursuri în structurile implicate în prima linie a bătălie.

-De asmenea, în perioada de după decizia CCR, domnul Florin Roman a încercat să vă spună câteva lucruri. Dar le repet ca să știți. Noi am avut aproximativ 5.000 de persoane care au fost diagnosticate pozitiv pentru care nu am putut dispune nicio măsură pentru a împiedica transmiterea virusului de către aceste persoane. Mai mult, toate persoanele care au fost stabilite ca persoane de contact prin anchetele epidemiologice realizate în cursul perioadei respective au fost, de asemenea, libere. Nu s-a putut depune nicio măsură de carantinare, de izolare. Acest lucru s-a suprapus și pe măsurile de relaxare care au fost toate gradual. Această suprapunere a dus la o creștere semnificativă a numărului de cazuri. Am avut de la o medie de 500 de cazuri pe zi până la o medie de peste 1.000 de cazuri pe zi.

-Imediat ce Parlamentul a adoptat Legea 136, care din nou ne-a pus la dispoziție instrumente de care beneficiază toate țările europene, care nu reprezintă încălcări ale drepturilor omului, am dispus toate măsurile de care aveam nevoie.

