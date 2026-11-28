Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Zamfir. Foto: Hepta

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Zamfir, a anunţat, vineri seară, că îşi doreşte ca voucherele de vacanţă să fie incluse în bugetul naţional, acesta fiind un stimul important pentru HoReCa.

Ministrul a precizat, la Digi24, citat de news.ro, că industria turismului din România nu este exploatată suficient şi a menţionat că îşi doreşte ca şi în sectorul privat să se acorde vouchere de vacanţă angajaţilor.

„Eu îmi doresc ca voucherele de vacanţă pentru sectorul public să fie incluse în bugetul de stat. Vreau să promovăm o ordonanţă de urgenţă ca, de la anul, aceste vouchere de vacanţă să intre în vigoare. Din punctul meu de vedere, este un stimul extrem de important şi binevenit. E ca o gură de oxigen pentru ce înseamnă sectorul HoReCa, care a fost puternic lovit în această perioadă”, a declarat Daniel Zamfir.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a precizat că vouchere de vacanţă ar trebui să se acorde şi în sectorul privat.

„E un sector extrem de important. Pentru mine, industria turismului este o industrie neexploatată suficient în România şi chiar mă voi implica. Am început să fac lucruri. Pe de o parte, de a atrage turişti străini şi, pe de altă parte, de a stimula industria românească. Nu e vorba doar de voucherele de vacanţă pentru sistemul public. Eu vreau ca şi sistemul privat să dea vouchere de vacanţă angajaţilor. Este un proiect de lege discutat în Parlament, dar vă spun direct: eu mi-aş dori să o facem rapid, prin ordonanţă de urgenţă, pentru ca şi voucherele de vacanţă pentru sistemul privat să intre în vigoare odată cu cele care sunt pentru sistemul bugetar”, a mai spus Zamfir.