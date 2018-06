Gabriel Oprea: Sufrageria lui Oprea e un brand bun de scenariu de film ştiinţifico-fantastic

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat că "sufrageria lui Oprea" a devenit un brand după care se poate face un film ştiinţifico-fantastic, referindu-se la întâlnirea din noaptea rezultatelor alegerilor din 2009, unde ar fi participat George Maior, Laura Codruţa Kovesi şi Florian Coldea.

„A fost o seară. O zi în care majoritatea românilor au votat. Se alegea preşedintele. Plecasem din PSD când am fost ministru de Interne şi am fost cu Onţanu şi Iordănescu. L-am invitat pe Dâncu, pe Andronic, pe Maior. Mi-a spus că nu cred că vin, că sunt la serviciu. Era şeful SRI. În jur de ora 19.00 luam masa. Pe la 19.30 Maior m-a sunat. A zis, Gabi pot să vin? Am zis, da. El a zis mai vin cu doi invitaţi. A stat o oră, a mâncat şi a plecat. A fost o cină private. O sufragerie normală. Au încăput 10-12 persoane. A fost o cină private care a fost foarte mult exploatată politic. Cred că sufrageria lui Oprea ar fi un brand bun de scenariu de film, dar un film ştiiţifico-fantastic. În jur de ora 21.00 erau toţi invitaţii. Recunosc, l-am votat pe Traian Băsescu atunci. Am comentat atunci cu colegii mei. Repet a fost o cină private. A fost exploatată politic", a afirmat fostul vicepremier, Gabriel Oprea, la un post de televiziune.