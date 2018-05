Fostul ministru al Educației Liviu Pop a avut o primă reacție, după mesajul vulgar pe care l-a postat pe pagina sa de Facebook.

„Nu am fost deloc vulgar. Am vrut să le spun prietenilor de pe Facebook că plec la muncă. Şi asta am făcut, pentru că acum sunt în Parlament, în Comisia pentru Învăţământ. Am vrut să fiu şi eu glumeţ, nu are legătură cu glumele care se fac pe seama numelui meu”, a declarat, pentru Mediafax, Liviu Pop.