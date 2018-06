Lovitura primită de PNL de la UDMR

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, susţine că nu a negociat cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre moţiunea de cenzură. Liderul maghiar afirmă că s-a întâlnit cu Orban la o cafea, în jurul datei de 20 mai, şi i-a adresat câteva întrebări clare legate de viitorul politic la care nu a primit răspunsuri.

Kelemen Hunor a declarat, luni, că la o discuţie cu Ludovic Orban a dorit să ştie ce se întâmplă după moţiunea de cenzură, cine va fi premier, cine vor fi miniştrii unor portofolii importante, care este programul de guvernare, scrie mediafax.ro.

„UDMR nu a stabilit nimic legat de moţiunea de cenzură, probabil că miercuri dimineaţă vom avea o şedinţă comună în care vom stabili. Dar am auzit că Ludovc Orban a negociat cu mine, dar ceea ce dânsul numeşte o negociere, a fost o discuţie la o cafea, undeva prin 20 mai. Nu acum, nu după ce au depus moţiunea de cenzură, ci în urmă cu peste o lună. Nu am negociat. I-am spus atunci d-lui Orban că vreau să ştiu ce se întâmplă după moţiunea de cenzură, presupunând că există şansa de a schimba Guvernul, vreau să ştiu pe ce majoritate se bazează, cu semnături. Cine va fi premierul, susţinut de o majoritate, cu cele peste 200 de semnături, aşa cum se face în ţări civilizate. Apoi am vrut să văd programul de guvernare, să ştim ce se face cu ţara, cine sunt miniştrii portofoliilor importante – Finanţe, Interne, Apărare, Educaţie, Transporturi, Dezvoltare regională, Economie şi care sunt acţiunile pe termen scurt şi mediu pentru jumătatea de mandat – fiscalitate, educaţie, dezvoltare infratsructurală, să ştim în ce direcţie se duce ţara. Sunt chestiuni simple, oneste, transparente”, a spus Kelemen.