Nicușor Dan pleacă la Berlin pentru summitul Coaliției de Voință: „Susținem Moldova și Ucraina pe drumul lor către UE”

2 minute de citit Publicat la 10:56 19 Noi 2026 Modificat la 10:56 19 Noi 2026

Președintele României Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, înainte de a pleca la Berlin, unde va avea loc summitul Coaliției de Voință, că România susține aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Cu cât aceste două state vor fi mai integrate, cu atât România și Europa vor fi mai sigure și mai stabile”, a spus șeful statului. Nicușor Dan a adăugat că țara noastră acționează pe trei direcții pentru a-și consolida securitatea: investiții în Apărare, consolidarea independenței energetice și întărirea conectivității strategice.

Înainte de summitul Coaliției de Voință, care are loc în aceeași zi în care în China are loc o întâlnire trilaterală istorică între Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, președintele României a spus că România acționează „corect” în ceea ce privește întărirea propriei securități.

„Cred că România acționează corect, întărindu-și capacitatea de răspuns și, fiind corectă, fermă, directă în toate relațiile bilaterale și multilaterale, ceea ce noi am spus în Strategia Națională de Apărare „independență solidară”

Lucrurile concrete pe care le facem cred că sunt trei. În primul rând, investim în apărare, aliniați cu obiectivele pe care membri NATO și le-au stabilit la summitul de la Haga, apoi ne consolidăm independența energetică și miza noastră este ca exploatarea Neptun Deep să înceapă anul viitor și prin asta să devenim pilon de securitate energetică în regiune, iar apoi întărirea conectivității strategice, care înseamnă și conexiune auto și conexiune căi ferate și conexiune energetică. În felul ăsta asigurăm o reziliență pentru regiune, inclusiv pentru Ucraina și Republica Moldova”, a spus Nicușor Dan joi dimineață, la Palatul Cotroceni.

Șeful statului a adăugat că România susține aderarea la Uniunea Europeană a Ucrainei și Republicii Moldova: „Susținem Moldova și Ucraina pe drumul lor către UE, cu cât aceste două state vor fi mai integrate, cu atât România și Europa vor fi mai sigure și mai stabile”.

Președintele României a reiterat că politica externă a țării noastre nu s-a schimbat.

„Fundamentul politicii noastre externe este același. Cei trei piloni: NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite, Nu există nicio contradicție între aceste direcții, așa cum am spus-o de nenumărate ori. Cu cât Europa investește mai mult în propria apărare, cu atât va fi mai puternică și parteneriatul cu SUA va fi mai solid”, a mai spus Nicușor Dan.

Întâlnirea, organizată sub deviza „United for Peace in Ukraine and European Security”, are loc în contextul în care emisarii lui Donald Trump, Jared Kusher și Steve Witkoff, i-au informat pe liderii europeni cu privire la planul care le-a fost prezentat de Vladimir Putin pentru Europa, care include o nouă arhitectură de securitate pentru Europa.

„Discuțiile din cadrul summit-ului vor viza evoluțiile eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei în februarie 2022, precum și modalitățile de continuare și consolidare a sprijinului internațional pentru Kiev”, a transmis Guvernul.

Nicușor Dan va pleda pentru un acord de pace pentru Ucraina care să țină cont de „interesele legitime de securitate ale Europei, mai ales ale țărilor celor mai expuse la riscurile și efectele colaterale ale acestui război, precum România”. Președintele României va cere, astfel, garanții de securitate pentru Flancul Estic și regiunea Mării Negre.

„Președintele României va sublinia că Rusiei nu i se poate permite să aibă vreo influență asupra deciziilor de securitate și de politică externă ale țărilor din regiune”, a transmis Administrația Prezidențială,

Rusia a propus, în cadrul negocierilor cu Statele Unite privind Ucraina, ca NATO să revină la granițele din 1997, în schimbul retragerii trupelor ruse din regiunea Kaliningrad. Revenirea la „frontiera din 1997” ar presupune cel puțin retragerea trupelor și armamentului NATO din jumătate dintre statele membre ale alianței, respectiv 16 din cele 32, inclusiv din România.