Secretarul de stat cu "tricoaiele" își cere scuze pentru exprimare

Secretarul de stat în Ministerul Tineretului și Sportului Cosmin Butuza a spus, sâmbătă, că termenul ”tricoaie” nu face parte din vocabularul lui și ”a fost o exprimare nefericită”, o greșeală pe care nu a observat-o nimeni, nici măcar el.

"A fost o exprimare nefericită. Cred ca mesajul trebuie văzut dincolo de această exprimare nefericită. În continuare spun că trebuie să ne mândrim că suntem români, trebuie să ne mândrim cu Centenarul. Nimeni nu a observat, nici eu am observat această greșeală, să spunem așa. Am vorbit și cu reprezentanții presei din Oradea, trebuie să ne bazăm pe evenimentele sportive. La Oradea este Campionatul European de Șah, aici (la Târgu-Jiu -n.r.) trebuie să ne bazăm pe Campionatul Național de Baschet. Cred că trebuie să vedem dincolo de unele expresii așa-zis nefericite. Nu face parte din vocabularul meu, nu folosesc niciodată. Dacă vă uitați și pe înregistrare, am pus și mâna pe microfon și nu este un cuvânt foarte clar. Îmi cer scuze în primul rând față de românii care s-au simțit ofensați, îmi cer scuze public față de ei pentru această scăpare, să zic gramaticală”, a spus Butuza, potrivit Mediafax.