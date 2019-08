Viorica Dăncilă, anunțul oficilal după CEx. Lista miniștrilor schimbați

Viorica Dăncilă va ține o declarație de presă după ce Comitetul Executiv Național PSD s-a a reunuit astăzi.

Comitetul Executiv Naţional al PSD s-a reunit, astăzi, la Palatul Parlamentului, cu o zi înaintea Congresului în cadrul căruia urmează să fie validat candidatul pentru alegerile prezidenţiale.

Viorica Dăncilă, declarație după CEx: Dacă a plecat Ana Birchall la Cotroceni este foarte grav

”Am abordat mai multe puncte importante pentru partidul nostru. Un prim aspect se referă la Congresul PSD pentru validarea candidatului la alegerile prezidențiale. Am discutat despre probleme organizatorice, despre participarea membrilor de partid din județe, am discutat despre modul în care se va realiza Congresul. Tot în cadrul CEx am discutat despre organizarea pentru câștigarea alegerilor prezidențiale, organizare pe fiecare localitate în parte, modul în care fiecare președinte de organizație se va implica, va monitoriza organizarea din fiecare comună, oraș, sau municipiu. Am discutat despre relatia PSD-ALDE, despre viitoarele proiecte guvernamentale si despre remanierea pe care vrem să o facem și pentru care vom trimite solicitari către domnul Iohannis luni.”, a spus Dănicilă.

Premierul Dăncilă, mărturisire-șoc după CEx: S-ar putea să mai fac și alte modificări în Guvern

Remanierile pe care premierul Viorica Dăncilă le-a făcut în cadrul Comitetului Executiv Național PSD. Sunt cinci propuneri făcute de social-democrați:

”Pentru MAI l-a desemnat pe Mihai Fifior, pentru ministerul Educației Șerban Valeca, pentru ministerul Justiției, Dana Gârbovan, vicepremeier pentru probleme economice Iulian Iacob și vicepreședinte pentru parteneriate strategice Ana Birchall. Acestea au fost cele 5 propuneri.

Nu știu că Birchall a plecat acum la Cotroceni, este foarte grav, este membru PSD și problemele le rezolvăm în interiorul partidului.”, a mai declarat Dăncilă.

Viorica Dăncilă, despre relaţia cu ALDE: ''Luni vom afla dacă ies sau nu din coaliţie''