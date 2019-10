CHEFI LA CUȚITE. Cătălin Scărlătescu, întâlnire "picantă" cu o blondă răpitoare

CHEFI LA CUȚITE. În această seară, de la 20:00, pe Antena 1, Cătălin Scărlătescu va avea parte de o întâlnire cu Barbie, o frumoasă concurentă, dornică să facă impresie în platoul celui mai iubit show culinar:

”Am venit la Chefi la cuțite să îl ajut pe Cătălin Scărlătescu să câștige și el încă un sezon. Este un om foarte fain, are o energie super. Am foarte mari emoții, dar îmi doresc trei cuțite, nu unul. Nu am venit aici degeaba”, spune tânăra.

foto: A1.ro

CHEFI LA CUȚITE. Barbie, pe numele său adevărat Mădălina Bosman, este o domnișoară cu mari pretenții culinare, care a învățat să gătească de la mama sa, chef bucătar în Italia. Deși frumoasa concurentă se va prezenta în fața juraților cu un preparat deloc simplu, apariția sa în platou va fi cea care îi va încânta pe chefi:

”E ceva în aer, de se poate tăia cu cuțitul! Ție nu ți se pare că stăm degeaba la această jurizare?”, vor spune Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Așa se face că cei doi se vor retrage din platou și îi vor lăsa lui Cătălin Scărlătescu ocazia să o cunoască pe Barbie, dar nu înainte de a se asigura că îl vor susține din fundal, cântând o serie de balade: ”Eu acum înțeleg de ce nu e însurat Cătălin. Nu vezi la ce interogatoriu o supune?”, va glumi chef Sorin.

foto: A1.ro

CHEFI LA CUȚITE. Cum va decurge întâlnirea din platoul Chefi la cuțite, dar și care va fi verdictul celor mai îndrăgiți jurați, telespectatorii pot vedea în această seară, de la 20:00, în cea mai nouă ediție a celui mai iubit show culinar.

foto: A1.ro