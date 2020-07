Cine este soția lui chef Florin Dumitrescu: ”Ea era fructul interzis pentru mine”. Cum a început totul

Însă puțini știu cine este misterioasa doamnă Dumitrescu, aleasa juratului Chefi la Cuțite. Este vorba despre Cristina Sima, cea pe care soțul o alintă Zelda.

Este o tânără jurnalistă, în vârstă de 38 de ani, care a lucrat în trecut pentru o revistă de modă din România. În prezent, este autoarea blogului Cristina Sima Beauty Blog.

Povestea de dragoste a celor 2 a început în 2010, atunci când Cristina, jurnalistă fiind, i-a călcat pragul restaurantului pentru a afla mai multe despre mâncarea gătită de el. Însă a fost dragoste la prima vedere, cel puțin pentru Florin. Acesta i-a pregătit imediat un desert cu care a încercat să o dea pe spate.

Nu a trecut decât o zi până ce bucătarul i-a cerut Cristinei prietenia pe Facebook, susținând că i-a fost sugerată de platforma de socializare. Bineînțeles că era doar un mod de a o întâlni din nou.

”Începutul relației noastre a fost foarte interesant, ne-am cunoscut așa cum suntem noi, ne-am mutat împreună deja la câteva zile de când, oficial, am început relația, dar, în același timp, ne ascundeam de ochii lumii. Proprietarii restaurantului unde lucram eu erau prieteni cu Cristina și nu știam ce părere și-ar fi făcut dacă noi ne-am fi afișat împreună, în perioada respectivă. Așa că ea era pentru mine ,,Fructul Interzis și ne furam câte un pupic, pe ascuns, pe terasă sau în spatele bucătăriei. Dar, înainte să ajungem la asta, am avut două luni în care vorbeam foarte mult pe Facebook, prin mesaje, momente în care ne împărtășeam toate gândurile și vorbeam despre orice. Abia după două luni mi-a dat și numărul de telefon”, povestește Florin Dumitrescu.

Așadar, iubirea a fost intensă încă de la început. La doar 3 ani de la prima întâlnire, a venit pe lume prima fetiță a cuplului. Iar ceremonia de căsătorie, extrem de restrânsă, a avut loc când aceasta avea deja 1 an.

Florin Dumitrescu povestește că și-a dorit întotdeauna să întâlnească femeia perfectă. Și a reușit.

”Bineînțeles, perfecțiunea este diferită în accepțiunea fiecăruia. Eu am întâlnit-o pe a mea. Am știut că este ea din momentul în care a apărut, pentru că se cam oprise timpul în loc, era o atmosferă ca de film în perioada aceea în viața mea. Eu, boem, melancolic, artist, am privit-o pe ea, elegantă, frumoasă, strălucitoare, și mi-am dat seama că, dacă ea ar deveni iubita mea, aș putea să fac orice în viața asta, că totul este posibil. Și așa a fost”.

Potrivit bucătarului, povestea dintre ei este una aparte.

”Mi-am găsit jumătatea și mă bucur că nu am lăsat-o să treacă pe lângă mine, iar de atunci și până azi și în continuare, fac tot ce îmi stă în putință să mă iubească în fiecare zi la fel de mult și să o iubesc în fiecare zi la fel de mult”.

Primul copil al cuplului a venit pe lume în 2013. A fost o fetiță, pe care au numit-o Ava Elisabeta. La doar doi ani diferență, Cristina aducea pe lume cea de-a doua fetiță, Mia Victoria.

”Am tot ce îşi poate dori un om în viaţa asta. Nu îmi doresc nimic mai mult decât am acum”, spune Florin Dumitrescu.

Sursa: Antena 1