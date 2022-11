Nicoleta Luciu dezvăluie cum a slăbit 30 de kilograme în 6 săptămâni | "O gură la 6 ore!"

Nicoleta Luciu rămâne una din cele mai sexy femei din România. Dar nu întotdeauna a avut o siluetă de vis, mai ales după ce a născut.

Sursa foto: Facebook - Nicoleta Luciu Oficial

De zece ani, vedeta s-a mutat la Miercurea Ciuc, însă recent a revenit pe micile ecrane, spre bucuria fanilor.

Nicoleta a dezvăluit secretul prin care a topit kilogramele în plus. Ea a ţinut o dietă extrem de dură, care a ajutat-o să slăbească miraculos după ce a devenit mamă, și care acum o face să se simtă bine în pielea ei.

"Eu mănânc cât să pot merge pe stradă"

"Am un baton pe care trebuie să-l împart în trei, o gură la șase ore. Am mâncat două banane azi. Eu mănânc cât să pot merge pe stradă. Eu vreau să fiu veșnic tânără, de câțiva ani nu mai mănânc carne, nu mai mănânc lactate, cafeină, proteină, am trecut pe vegetal. Cică îmbătrânești de la ele.

Până la 20 de ani mâncam orice voiam și nu se punea un gram pe mine, aveam 48 de kilograme la un moment dat, la 1,76 m, iar brusc după am pus. Ca să slăbesc 30 de kilograme în 6 săptămâni am băut numai ceai, compot și supă de pui", a declarat Nicoleta Luciu, potrivit Wowbiz.