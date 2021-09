Dieta cu care Viorica de la Clejani a reuşit să slăbească: "Rupeam frigiderul în două"

Mulţi s-au întrebat cum a slăbit atât de mult cântăreaţa de muzică lăutărească, iar artista nu s-a ferit să ofere răspunsul.

Viorica de la Clejani spune că a dorit o schimbare în viaţa sa şi a renunţat în primul rând la alimentele nesănătoase. Elementul central al dietei ţinute a fost însă un suc deosebit de eficient, compus din sfeclă roşie, măr, țelina și morcov.

"Am avut transaminazele mărite"

“În ultima perioada nu m-am simțit prea bine și a trebuit să iau niște masuri radicale. Am avut transaminazele mărite. A trebuit să consum mai multe fructe, ceea ce eu nu prea mâncam. Am auzit și eu de acea sfecla roșie, un mar, morcov, țelină. Și de nu am băut la suc din acesta... Nu urmez niciun tratament, doar am schimbat puțin alimentația din viață mea. Ioniță nu știa că eu coboram la ora două noaptea și rupeam frigiderul în două”, a declarat Viorica de la Clejani la o emisiune tv, potrivit spectacola.ro.

