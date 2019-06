Celebra actriță americană Bella Thorne a publicat poze cu ea dezbrăcată după ce a fost amenințată de un hacker pe această temă.

”În ultimele 24 de ore am fost amenințată cu pozele nud pe care mi le-am făcut. Du-te dracului, cu toată puterea pe care crezi că o ai asupra mea!”, îi transmite ea celui care i-a furat imaginile.

În vârstă de 22 de ani, Bella Thorne a jucat în filme și seriale cunoscute precum: Entourage, CSI: Crime Scene Investigation, Tales.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book??? pic.twitter.com/0Ep0iXgW51