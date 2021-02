Dieta-minune a Oanei Roman: ”Sunt multe voci care contestă dieta aleasă de mine!”

”O cură de slăbire este un mod de viață, și mi-ar plăcea să cred că lumea înțelege că despre asta este vorba. Că nu este vorba doar despre dietă, este vorba despre un mod de viață. Despre cum ne schimbăm cu totul obiceiurile culinare, viața sau maniera în care vedem aceste lucruri. La mine au fost mai multe, și sunt încă, pentru că este un proces pe care l-am început prin 2019, spre sfârșitul anului, și care continuă. Dar, din punctul de vedere al dietei, eu mi-am schimbat complet modul de viață.

Au fost foarte multe voci și sunt multe voci care contestă stilul de dietă pe care eu l-am ales, de asta spun că este strict o alegere personală care mie mi se potrivește foarte bine, și care m-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare.

Eu am început ceea ce, în română, se numește post intermitent. Este vorba despre un tip de dietă care presupune să nu mănânci, între ultima masă de seară și prima masă de a doua zi, minimum 14, 16 sau chiar 18 ore. Eu țin 16 ore acum, dar foarte des mi se întâmplă să ajung la 18 fără să îmi dau seama, pentru că nu simt nevoia să mănânc.

Am ajuns să nu mai simt nevoia să mănânc, și efectiv uit că au trecut cele 16 ore și ajung și la 18. Dar, în acest interval, eu beau cafea, pentru că altfel nu reușesc să funcționez, și beau lichide. E foarte important să te hidratezi. Eu beau ceai pentru că nu îmi place apa plată, mi se pare că este sălcie. Beau un tip de ceai care este foarte contestat, dar care, pe mine, mă ajută foarte mult să am energie și să nu simt nevoia de mâncare. Dar, într-un an, de când țin chestia asta, deja m-am obișnuit așa și nu pot altfel. Adică a devenit, așa cum am spus la început, o formă de viață”, a povestit Oana Roman la Antena 3.

”Și, pe lângă asta, ca să slăbesc realmente, de un an de zile eu am început procedurile de remodelare corporală care m-au ajutat enorm. Astăzi m-am măsurat și, față de acum lună, am minus patru centimetri în talie și minus trei la bust, ceea ce înseamnă că am mai dat jos încă o măsură de haine”, a mai spus vedeta.

