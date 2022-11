Alimentele cu care Corina Dănilă a slăbit 20 de kilograme: "Am urmat un program strict"

Corina Dănilă a povestit cum a reuşit să slăbească 20 de kilograme, dar şi să se menţină apoi, după ce surplusul de greutate i-a provocat unele probleme medicale.

Sursa foto: Facebook

În urmă cu ceva timp, Corina Dănilă a dat jos nu mai puţin de 20 kilograme, iar acum se menţine la greutatea respectivă.

Vedeta a povestit că acele kilograme acumulate în plus i-au provocat probleme la nivelul coloanei și al articulaţiilor, motiv pentru care a decis că e timpul pentru o schimbare.

Actrița spune că nu a apelat niciodată la o dietă, însă recunoaște că a urmat un program strict sub îndrumarea unor specialişti în nutriţie, psihologie, kinetoterapie și fizioterapie.

"Nu am aplicat o dietă anume, niciodată. Nici nu cred în miracolul unei diete rapide.

Corina Dănilă: "Am avut probleme legate de coloană, de articulaţii, odată cu luarea în greutate"

Întotdeauna este ceva care forţează organismul şi asta poate avea repercusiuni în timp. În plus, poate să apară efectul yo-yo.

Nu am ascuns că am avut probleme legate de coloană, de articulaţii, odată cu luarea în greutate, şi că am urmat un program strict sub îndrumarea unor specialişti în nutriţie, psihologie, kinetoterapie, fizioterapie.

Încerc să păstrez această nouă modalitate de a trăi sănătos.

Am învăţat să mănânc atunci când îmi este foame, puţin şi destul de des.

Evit la maximum produsele procesate, zahărul, prăjelile, iar farfuria mea conţine întotdeauna şi proteine animale, dar şi vegetale: carne de porc, vită, peşte, ouă, lactate (iaurt, chefir, brânză, caşcaval), salată verde, roşii, castraveţi, ridichi, conopidă, broccoli, dovlecei, ceapă, ciuperci, seminţe, ulei de măsline, fructe şi tot felul de condimente.

Corina Dănilă: "Gătesc la cuptor sau fiert şi mănânc fructe"

Gătesc la cuptor, fiert sau tras la tigaie. Mănânc fructe, aşa că îmi iau fructoza direct din ele.

Toate astea, combinate cu mişcare. Fac cel mai des bandă, însă nu am voie să alerg, ci pot doar să merg în ritm alert, în plan înclinat.

Şi fac seturile de exerciţii specifice pentru coloană, pe care mi le-am însuşit de ceva vreme", a spus Corina Dănilă, potrivit viva.ro.