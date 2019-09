DIETA cu care Fuego a slăbit 18 kilograme într-o lună: ''Nu am făcut intervenţii de nici un fel şi nu am luat substanţe''

DIETA. Fuego a reuşit să slăbească spectaculos într-o perioadă scurtă de timp. Artistul a dat jos nu mai puţin de 18 kilograme într-o lună, iar de atunci stilul de viaţă adoptat arată cu totul altfel. Prezentatorul emisiunii ''Drag de România mea'' a vorbit pentru Ok! despre regimul pe care îl are astăzi.

DIETA. ”Am avut voinţă şi am spus STOP MÂNCĂRII! Nu a fost vreun secret major, nu am făcut intervenţii de nici un fel şi nu am luat alte substanţe. De unul singur, într-o zi, am zis că e prea mult şi că trebuie neapărat să fac ceva în acest sens. Am dat jos 18 kilograme într-o lună şi ceva, iar de atunci încerc să mă menţin. Dacă fac excese şi mănânc noaptea sau adaug şi pâine, mai pun două kilograme, apoi le dau iar jos. Pe scurt, atunci, când am fost dur şi strict, am mâncat mult mai puţin, am renunţat complet la pâine, dulciuri, fructe, cu excepţia celor de pădure şi a merelor verzi, la făinoase, grăsimi!

Continuarea pe OK Magazine.