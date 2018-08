Foto: A 1

Dietă. Sorin Mitrea, fostul component al trupei „Ro-Mania”, este transformat complet. Și-a schimbat stilul de viață și a reușit să slăbească 20 de kilograme.

Dietă. „Navighez foarte mult. Muzica este în continuare ceva ce fac din plăcere. Am slăbit vreo 20 de kilograme de acum vreo 4-5 ani. Da, am vrut. Tânăr până la 80 de ani vreau! Am schimbat puţin alimentaţia. Nu mai mănânc mâncare procesată, nimic la folie din magazin, nu mai mănânc zahăr. Am schimbat sarea cu una naturală. Prăjesc numai în ulei de cocos şi la salate pun ulei de măsline. Am şi iubită”, a povestit Sorin Mitrea la Antena 1.