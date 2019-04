Iubitul lui Răzvan Ciobanu, prima reacție după moartea designerului. Cei doi se împăcaseră de curând

Foto: instagram.com/razvan.ciobanu

Răzvan Ciobanu și iubitul său, Marius, s-au împăcat după despărțirea de scandal. Cel puțin asta speculau taloidele cu câteva zile înainte ca designerul să-și piardă viața într-un cumplit accident.

Contactat de WOWbiz, bărbatul a recunoscut că este terminat, după moartea creatorului de modă.

„Nu mai pot să spun nimic. Sunt terminat, nu îmi vine să cred”. ”Ne împăcaserăm. Răzvan era un tip extraodrinar. Măcar pentru asta este un păcat, o pierdere, de nu pot spune. Am vorbit cu el chiar ieri, am stat puțin de vorbă la telefon. Acum... Ce pot să mai spun, nu mai am cuvinte, ceea ce s-a întâmplat e cumplit, e o tragedie”, a declarat Marius.