Cum a slăbit Irina Loghin în 7 zile. ”Fix din oră în oră le luam. Mă miram seara că nu mi-e foame”

Deși nu are probleme cu kilogramele, cântăreața de muzică populară a găsit o metodă revoluționară și sănătoasă în același timp cu care să slăbească.

Irina Loghin a mărturisit în urmă cu ceva timp că s-a subțiat vizibil într-o săptămână cu ajutorul unei cure de detoxifiere. E vorba, însă, de câteva kilograme.

Artista a povestit la o emisiune TV că a fost la o clinică în Brașov, unde a urmat o cură de detoxifiere, timp de o săptămână. În acest timp, a reușit să dea jos patru kilograme și nu a simțit senzația de foame.

Irina Loghin: ”N-am crezut că o să pot rezista. Mă miram seara cum poate să nu-mi fie foame”

”Nu e un sacrificiu să te poți menține sănătos. Nu e vorba de frumusețe, au trecut anii, s-au dus. Nici eu nu am crezut că pot ține așa o cură.

Am fost recent la o clinică din Brașov, de detoxifiere. N-am crezut că o să pot rezista. Dar a început de dimineață cu sucuri așa de bine combinate că nu am avut niciun fel de senzație de foame. Fix din oră în oră ni le dădea acolo.

Am fost și cu colega mea, Daniela Condurache, a depășit și ea câteva kilograme. Ne miram seara cum poate să nu ne fie foame, ca acasă, seara ne apuca foamea.

A treia zi am început să ne obișnuim, am început să facem plimbări. Au trecut cele șapte zile. Important e cum mă simt, așa cum arăt.

Este pentru sănătate. M-am trezit dintr-o dată cu patru kilograme lipsă după șapte zile”, a explicat Irina Loghin, la Antena Stars.

Irina Loghin: ”Șapte zile am stat numai pe sucuri și am făcut saună”

Artista arată foarte bine, are o formă fizică de invidiat și nimeni nu-i dă vârsta pe care o are.

"Am dat jos patru kilograme în șapte zile. Șapte zile am stat numai pe sucuri și am făcut saună. Nu am simțit că îmi este foame.

După ce m-am întors de acolo, am ținut dieta pe care mi-au dat-o. Slăbesc în continuare și o să slăbesc până o să îmi convină mie", a povestit cântăreața de muzică populară.

Este recomandat ca înainte de orice dietă sau regim, să cerem sfatul medicului pentru a ne asigura că starea noastră de sănătate este bună.

Irina Loghin a împlinit 83 de ani și pare că a găsit secretul tinereții, iar dovadă în acest sens stă și tenul său, nu numai forma fizică în care este.

Îndrăgita cântăreață de muzică populară a dezvăluit că are un ritual pentru îngrijirea feței și folosește un ingredient pe care majoritatea îl avem în bucătărie, dar îl utilizăm la gătit.

Uleiul de măsline spune Irina Loghin că este secretul frumuseții sale. Cu el, artista își face un demachiant potrivit tenului ei.

La 83 de ani, Irina Loghin nu-și arată vârsta. Totodată, doamna cântecului popular românesc, cum este numită, recunoaște că are un stil de viață sănătos și face și sport.

Interpreta de muzică populară spune că este foarte important ce alegem să mâncăm și crede că tot răul din corp vine de la alimentație, potrivit wowbiz.ro.

"Mi-aș dori ca lumea să aprecieze foarte mult stilul de viață sănătos, nu știe ce pierd. Tot răul din organism vine de la alimentație, ce mănânci. Dovadă că a fost un moment în care niște chiftele mi-au lăsat gura apă, dar totodată mi-a venit un miros de ulei încins și am renunțat”, a spus Irina Loghin.

Irina Loghin, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din România și probabil cea mai solicitată, nu este tocmai uşor de adus la o nuntă pentru concert.

Prețul pe care îl cere artista pentru o oră de cântat nu este accesibil pentru orice buzunar, potrivit gandul.ro.

"Regina muzicii populare româneşti" Irina Loghin are un tarif de 1.500 euro pe oră, dacă vreţi să vină la nuntă să vă cânte.

Irina Loghin se numără printre foştii parlamentari care îşi vor recupera pensia specială, după ce procesul s-a plimbat pe la mai multe instanţe.

Cântăreaţa a fost deputat şi senator PRM, în perioada 2000-2008.

Potrivit datelor din 2021, cântăreața primește lunar suma cuprinsă între 6.000 și 7.000 de lei, pensie pentru patru ani de mandat

Cine este Irina Loghin

Irina Loghin s-a născut la 19 februarie 1939 în Gura Viitoarei, Prahova și este supranumită "regina muzicii populare". A fost solistă a ansamblurilor Ciorcârlia, Barbu Lăutaru și Ciprian Porumbescu.

Irina Loghin este căsătorită cu fostul campion la lupte greco-romane Ion Cernea și este mamă a doi copii, Ciprian și Irinuca.

Prin Decretul nr. 1122 din 19 decembrie 1967 al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, artistei Irina Loghin i s-a acordat Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a "pentru merite deosebite și îndelungată activitate artistică".