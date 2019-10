DIETĂ. Monica Tatoiu a slăbit cu dieta balerinei. ”Slăbeşti un kilogram pe zi. Beau un ceai românesc, costă 5 lei”

DIETĂ. Monica Tatoiu a reusit sa ajungă la o siluetă de invidiat cu o dietă minune care a ajutat-o să dea jos rapid kilogramele nedorite.

DIETĂ. “Ma urc pe cantar in fiecare dimineata. Prima oara m-am urcat la 53 de ani… Mi s-a dat reteta balerinei in 2010, inainte de a merge la New York. Niciodata, nimeni nu pleaca in America si vine cu doua kilograme mai putin. Nu poti manca cat te obliga reteta. Tot ma intreaba lumea cum e reteta asta. Nu se tine decat maximum la doua luni”, a declarat Monica Tatoiu, potrivit one.ro.

“Dimineata, trebuie sa te scoli la ora 8:00. Cand eu am inceput cura asta imi dadusem demisia. Un ou fiert tare, asta trebuie mancat la ora 8:00. Poti sa bei si cafea, fara zahar. Patru zile se tine cura asta. La ora 10:00, un ceai laxativ, dar nu orice ceai. E romanesc, costa cinci lei, il gasiti la orice farmacie. La ora 12:00 un pumn de stafide. In timpul acesta, beti apa, un litru jumate – doi. Avem branza apoi, recomand sa nu fie facuta din lapte praf. 100 de grame de branza de vaci” a mai adăugat ea.