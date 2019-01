DANEMARCA-NORVEGIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT în finala Campionatului Mondial de handbal masculin. Meci pentru istorie

DANEMARCA-NORVEGIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Norvegia şi Danemarca se vor confrunta duminică, la Herning, în finala Campionatului Mondial de handbal masculin 2019, competiţie care se desfăşoară în Germania şi Danemarca.



În semifinale, vineri seara, la Hamburg, Norvegia a trecut de Germania cu 31-25, în timp ce Danemarca a învins Franţa, campioana en titre, la Koln, cu 38-30.



Pentru norvegieni va fi cea de-a doua finală consecutivă a Mondialelor pe care o vor juca, după ce au fost învinşi de Franţa în urmă cu doi ani.

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat că Danemarca este favorita sa la câştigarea Campionatului Mondial masculin care se desfăşoară în Germania şi Danemarca.



''Cred că Danemarca va fi prima'', a afirmat Dedu într-un comunicat remis AGERPRES.



Alte două favorite ale preşedintelui FRH, Spania şi Croaţia, au ratat calificarea în semifinale.



Fostul internaţional român nu crede că Franţa, deţinătoarea titlului mondial, va reuşi să-şi apere trofeul cucerit în urmă cu doi ani. Pentru Dedu a fost interesant să-l vadă pe teren pe Michael Guigou, handbalist cu care el s-a duelat: ''Faptul că ei l-au chemat din vacanţă pe Karabatic este pentru mine un indiciu al slăbiciunii lor. Nu mizez pe ei în fazele finale. Noi am jucat cu Franţa la Cluj, am simţit forţa lor acolo. Ei sunt jucători profesionişti, îşi confirmă numele în fiecare meci, la nivelul acesta nu pot spune că ei au luat mai în serios meciurile de la Mondial decât cel cu noi''.



Preşedintele Federaţiei Române de Handbal spune că naţionala tricoloră are ca model jocul Spaniei, campioana europeană. ''Un stil de joc se creşte de la nivelul copiilor şi juniorilor, iar noi în ultimii 20 de ani am bătut pasul pe loc... nu avem şanse să progresăm dacă mergem în acelaşi stil, de aceea orice schimbare e binevenită. Noi încercăm să preluăm modelul iberic'', a spus Dedu.



România nu a obţinut biletele pentru turneul final din Danemarca şi Germania, iar şeful FRH a stabilit strategia pentru competiţiile majore care vor veni: ''Este greu să fim la următorul Mondial, sunt realist. Cred într-o prezenţă a României în următorii patru-şase ani. Mi-ar plăcea să ştiu că handbaliştii români se uită la partidele de la acest turneul final. Ştiu că se antrenează mult, dar nu este suficient. Meseria se fură, aşa că mi-aş dori ca ei să înveţe lucruri din aceste partide''.