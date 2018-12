ROMÂNIA - OLANDA LIVE. Fetele pot obține a doua medalie din istorie la Campionatul European de Handbal

ROMÂNIA - OLANDA LIVE. Romania va da piept din nou cu Olanda la Campionatul Europen de handbal din Franta, de data aceasta insa intr-un meci cu medaliile pe masa, cele de bronz, finala mica urmand sa aiba loc in sala de la Paris-Bercy duminica, incepand cu ora 15.00.



ROMÂNIA - OLANDA LIVE. E un meci care poate reprezenta o revansa pentru noi, dupa esecul am putea spune categoric din debutul grupelor principale, un meci controlat categoric de fetele lui Helle Thomsen, care au castigat la 5 goluri diferenta, scor 29-24:



ROMÂNIA - OLANDA LIVE. Cele doua formatii vin dupa partide pierdute clar in semifinalele competitiei, Romania cu Rusia, campioana olimpica en-titre, scor 22-28, meci in care am luptat de la egal la egal doar in prima parte si in care s-a vazut clar lipsa Cristinei Neagu, in timp ce Olanda a fost invinsa clar de gazda Franta, scor 21-27.