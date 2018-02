BARCELONA-GETAFE ONLINE STREAM în La Liga LIVE VIDEO DIGISPORT. Catalanii au probleme de lot

BARCELONA-GETAFE ONLINE STREAM în La Liga LIVE VIDEO DIGISPORT Brazilianul Coutinho, transferat în ianuarie la FC Barcelona, a explicat că a trăit "un moment special" în returul semifinalei Cupei Spaniei la fotbal cu Valencia (2-0), după ce a înscris primul său gol în tricoul echipei catalane, joi seara, şi s-a calificat în prima sa finală. BARCELONA-GETAFE ONLINE STREAM în La Liga LIVE VIDEO DIGISPORT



"Mă simt foarte bucuros. Am încercat să marchez primul meu gol în primele mele meciuri. Am reuşit să înscriu şi să ajut echipa să se califice în finală", a afirmat mijlocaşul ofensiv pentru postul spaniol de radio Gol.



"Este o zi foarte frumoasă. Pentru mine, este prima mea finală cu Barca. Este un moment foarte special şi important. Dar înainte de a o disputa, mai rămân multe alte meciuri de jucat în alte competiţii", a mai spus Coutinho.



În finala programată pe 21 aprilie, Barcelona va întâlni FC Sevilla într-o reeditare a finalei 2016 câştigată de catalani (2-0).

Fundaşul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, ar putea rata partida retur din Cupa Regelui, în deplasare, contra Valenciei, după ce a suferit o accidentare la genunchi.



Pique a fost autorul golului egalizator în partida cu Espanyol (1-1), de duminică, din La Liga, dar s-a accidentat în ultimele secvenţe ale partidei.



Este posibil ca fundaşul catalan să lipsească aproape o lună de pe teren, potrivit unor prime informaţii, şi să rateze deplasarea de la Chelsea, din Liga Campionilor, de pe 20 februarie, dar şi meciurile cu Valencia, de joi, din Cupa Regelui, şi cu Getafe, în La Liga, duminică.



În aceste condiţii, în locul său ar putea fi folosit nou venitul Yerry Mina, columbianul adus de la Palmeiras.

Arthur, tânărul mijlocaş al echipei braziliene Gremio, nu va semna în acest an cu echipa spaniolă FC Barcelona, a anunţat preşedintele clubului din oraşul Porto Alegre, Romildo Bolzan Jr, citat de France Football.



Arthur, un mijlocaş de 21 de ani, format la Gremio, a contribuit decisiv anul trecut la câştigarea Copei Libertadores, iar Barcelona a devenit interesată de serviciile sale. A apărut chiar o situaţie controversată, mijlocaşul pozând cu tricoul Barcei pe umeri.



Deşi transferul era aşteptat în această iarnă, Barca va trebui să aştepte. "În acest moment, negocierile sunt oprite. Arthur va rămâne cu noi până în decembrie", a spus preşedintele clubului.



Jucătorul, sub contract până în 2021, are o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro.