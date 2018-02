CSM BUCUREȘTI-ROSTOV ÎN Liga Campionilor. ONLINE STREAM Digisport Telekom Sport- VIDEO. Meci greu pentru românce

CSM BUCUREȘTI-ROSTOV ÎN Liga Campionilor. ONLINE STREAM Digisport Telekom Sport - VIDEO Antrenoarea daneză Helle Thomsen anticipează că echipa sa, CSM Bucureşti, va avea un meci dificil cu Rostov pe Don în grupa principală I a Ligii Campionilor la handbal feminin şi va încerca să contracareze jocul de contraatac al rusoaicelor, una din armele lor principale. CSM BUCUREȘTI-ROSTOV ÎN Liga Campionilor. ONLINE STREAM Digisport Telekom Sport - VIDEO

''E bine că jucăm din nou acasă. Cred că Rostov are o echipă bună, cu multe jucătoare de valoare şi se anunţă un meci dificil pentru noi. Rostov joacă un handbal rapid, au jucătoare foarte rapide. Cred că va fi un meci aprig, dar e bine că jucăm acasă. Joacă bine şi în apărare şi în atac, dar şi noi avem o serie bună pe teren propriu. Va fi un joc antrenant şi aprig, dar e ok pentru că avem şi noi o echipă bună. E greu de spus dacă va fi cel mai dificil joc al nostru, pentru că am jucat şi cu Gyor, o echipă foarte bună. Cred că avem o grupă grea, cu echipe foarte bune şi e normal, pentru că joci în Liga Campionilor şi trebuie să joci împotriva echipelor bune. Avem o echipă puternică, dar când te uiţi la celelalte echipe, cum este Rostov, au multe staruri, la fel şi Gyor, aşa că avem o grupă puternică şi sper că duminică vom face un meci bun. Jucăm acasă şi nu trebuie să le oferim şanse de contraatac pentru că aleargă foarte bine'', a declarat Helle Thomsen înaintea antrenamentului de vineri.

Ea a apreciat că CSM Bucureşti are şanse la trofeu, dar primul pas este să se califice în Final Four: '' Nu cred că e dificil să antrenezi o echipă cu multe vedete. Dacă sunt probleme uneori e pentru că toată lumea vrea să câştige, eu la fel, aşa e lumea sportului. Putem câştiga Liga Campionilor, dar mai sunt şi alte echipe care pot câştige. Sunt 6-7 echipe foarte puternice, dar noi trebuie să ajungem mai întâi în Final Four şi vom vorbi de vise după acest lucru'', a menţionat Thomsen.

CSM Bucureşti şi Rostov pe Don se înfruntă duminică de la ora 18,00 în Sala Polivalentă din Capitală.

Norvegianca Nora Mork (Gyor) a fost desemnată cea mai bună handbalistă a anului 2017 în ancheta realizată de portalul Handball Planet, în timp ce Cristina Neagu (CSM Bucureşti) a ocupat locul patru.

Nora Mork s-a impus cu 60 de voturi, fiind urmată de compatrioatele sale Camilla Herrem, 50 puncte, Stine Bredal Oftedal, 49 puncte, Cristina Neagu, 42 puncte, şi de Jovanka Radicevic (Muntenegru), 39 puncte.

Interul dreapta norvegian a primit voturi din partea a 16 jurnalişti de specialitate din 13 ţări şi din partea a circa 80.000 de fani din toată lumea.

Neagu a câştigat ancheta Handball Planet în 2015 şi 2016, norvegianca Heidi Loke s-a impus în 2011, 2013, 2014, iar unguroaica Zsuzsanna Tomori în 2012.

În ancheta de anul acesta, Neagu a fost votată cel mai bun inter stânga al anului.