ARGENTINA - CROAȚIA LIVE STREAM. Examen decisiv pentru Messi ONLINE VIDEO TVR

Vicecampioana mondială Argentina are o revanşă de luat după debutul nefericit (1-1 cu Islanda) la Cupa Mondială de fotbal din Rusia, dar poate meciul cu Croaţia, de joi, de la Nijnîi Novgorod (21,00, ora României, TVR 1, TVR HD) nu este cel mai potrivit pentru acest lucru.



Croaţia a început bine turneul din Rusia, învingând Nigeria cu 2-0, şi s-a prezentat ca o echipă solidă. Echipa antrenată de Zlatko Dalic este eliberată de presiunea rezultatului după acest succes.



Leo Messi, care a ratat un penalty cu Islanda, are 31 de ani şi poate fi la ultima sa Cupă Mondială, dar nu reuşeşte să scape de comparaţiile cu legendarul Diego Maradona.



Dalic a apelat fără reticenţă la mijlocaşul Ivan Rakitic, coleg cu Messi la Barcelona, pentru idei şi tactică în încercarea de a bloca jocul vedetei argentiniene.



Argentina a părut o echipă lipsită de creativitate, în ciuda faptului că în rândurile sale se află, în afara lui Messi, nume precum Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Sergio Aguero sau Angel Di Maria.



Au trecut 32 de ani de la ultimul titlu mondial cucerit de Argentina şi 25 de la ultimul său trofeu, Copa America, în 1993.



Croaţia are şi ea un lot cu mulţi jucători de mare calitate, începând cu Rakitic, continuând cu Luka Modric şi încheind cu Mario Madzukic, deşi l-a pierdut pe vârful Niko Kalinic, trimis acasă de selecţioner după ce a refuzat să intre pe teren în finalul partidei cu Nigeria.



Cele două echipe s-au întâlnit de patru ori, Argentina câştigând de două ori, Croaţia o dată, în timp ce alt meci s-a terminat nedecis. Ultima confruntare a avut loc în 2014, Argentina câştigând un meci amical cu 2-1, goluri marcate de Ansaldi şi Messi.



Echipa ''albiceleste'' nu a mai pierdut un meci în grupe din 2002 (0-1 cu Anglia), având o serie de 11 partide (opt victorii, trei egaluri). Argentinienii au ajuns însă la trei meciuri consecutive fără victorie la Cupa Mondială, ultimul succes fiind 1-0 cu Belgia în sferturi, în urmă cu patru ani.



Echipele probabile pentru meciul de pe stadionul din Nijnîi Novgorod (43.319 locuri):

Argentina: Caballero - Mercado, Otamendi, Tagliafico - Salvio, Mascherano, Meza, Acuna - Messi, Aguero, Pavon. Selecţioner: Jorge Sampaoli.

Croaţia: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Badelj - Brozovic, Modric, Perisic - Mandzukic. Selecţioner: Zlatko Dalic.



Arbitru: Ravşan Irmatov (Uzbekistan).