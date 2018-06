AUSTRALIA - PERU LIVE STREAM. ”Cangurii” au nevoie de victorie ONLINE VIDEO TVR

Reprezentativa Australiei are nevoie de o victorie în meciul cu Peru, marţi, de la ora 17,00 (ora României), la Soci (stadionul Fişt, TVR 2), în Grupa C a Cupei Mondiale, dar şi de jocul rezultatelor pentru a se califica în optimi.



Din Grupa C, Franţa este sigură de calificarea în optimi, dar are nevoie de un egal pentru a câştiga grupa. Danezii pot termina pe unul din primele trei locuri. Un eşec al danezilor coroborat cu victorie a Australiei în meciul cu Peru, care nu are niciun punct, ar putea trimite Socceroos în optimi la golaveraj. Cum Danemarca şi Australia au terminat la egalitate meciul direct, se poate apela şi aici la clasamentul fair play. Australia are trei cartonaşe galbene, iar danezii au patru avertismente.



Ambele goluri ale echipei de la Antipozi la această ediţie a competiţiei au fost marcate de căpitanul Mile Jedinak, din penalty-uri.



Australia nu va putea conta pe atacantul Andrew Nabbout, titular în primele două jocuri, care a devenit indisponibil pentru restul turneului, din cauza unei accidentări la umăr. Tomi Juric ar putea fi varianta de înlocuire, dacă selecţionerul Bert van Marwijk nu va fi tentat să îl utilizeze pe tânărul Daniel Arzani. Fanii australieni l-ar dori în teren pe ''veteranul'' Tim Cahill (38 ani), care nu a jucat niciun minut în Rusia.



De partea cealaltă, selecţionerul Ricardo Gareca are probleme cu atacantul Jefferson Farfan şi cu fundaşul Alberto Rodriguez, ambii indisponibili. Anderson Santamaria va fi probabilul înlocuitor al lui Rodriguez.



Peruanii vor încerca să obţină primele puncte la CM 2018 şi eventual să evite ultimul loc din grupă. Sud-americanii nici nu au marcat până acum în turneu, pierzând primele partide cu 0-1. Peru a ajuns la opt partide fără victorie la Cupa Mondială (două egaluri, şase eşecuri).



Australia, la a cincea sa Cupă Mondială şi a patra consecutivă, s-a calificat doar o dată în optimi, în 2006. Socceroos au ajuns la cinci meciuri fără victorie.



Meciul de marţi va fi primul dintre cele două echipe. Ambele s-au calificat după baraje intercontinentale.



Echipele probabile care vor evolua pe stadionul Fişt din Soci (capacitate 48.000 locuri):

Australia: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Jedinak, Mooy - Leckie, Rogic, Kruse - Juric. Selecţioner: Bert van Marwijk.

Peru: Gallese - Advincula, Ch. Ramos, Santamaria, Trauco - Tapia, Yotun - Carrillo, Cueva, Flores - Guerrero. Selecţioner: Ricardo Gareca.



Arbitru: Serghei Karasev (Rusia).