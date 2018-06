BRAZILIA - COSTA RICA LIVE STREAM. Să râdem și cu Neymar, nu doar de Neymar ONLINE VIDEO TVR

Brazilia a rămas datoare după egalul cu Elveţia şi nu are altă variantă decât victoria în meciul cu Costa Rica de vineri, de la ora 15,00 (ora României, TVR 1, TVR HD), la Sankt Petersburg, în Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.



Brazilia are nevoie de victorie şi pentru a evita egalarea cele mai rele serii la Cupa Mondială, care datează din perioada 1974-1978 (patru meciuri fără victorie), precizează Reuters. Brazilia a pierdut în urmă cu patru ani în faţa Germaniei cu 1-7 în semifinale, iar apoi a fost întrecută şi de Olanda în finala mică (0-3).



Privirile vor fi aţintite şi de data aceasta către Neymar, care a fost criticat după evoluţia sa din primul meci, în care a fost faultat de 10 ori de elveţieni.



Vedeta echipei PSG a părăsit antrenamentul de marţi şchiopătând din cauza unei lovituri primite la gleznă, dar prezenţa sa în meciul de la Sankt Petersburg nu este pusă sub semnul întrebării.



Costa Rica are şi ea mare nevoie de puncte, după ce a pierdut meciul cu Serbia (0-1). Sfertfinalişti în urmă cu patru ani, ''Los Ticos'' au pierdut şapte din ultimele lor nouă meciuri şi au marcat doar cinci goluri.



Brazilia este neînvinsă de 13 partide oficiale, zece victorii şi trei egaluri.



Cele două echipe să-au înfrunta de zece ori, Brazilia obţinând nouă victorii, ultima confruntare, desfăşurată în septembrie 2015, revenind Selecao cu 1-0. Singurul succes al costaricanilor datează din 1960, de la Campionatele Panamericane (3-0). În cele două dueluri de la Cupa Mondială, Selecao s-a impus cu 1-0 (1990) şi 5-2 (2002).



Echipele probabile pentru meciul care va avea loc pe stadionul din Sankt Petersburg (capacitate de 64.468 locuri):

Brazilia: Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro, Paulinho - Willian, Philippe Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus. Selecţioner: Tite.

Costa Rica: Keylor Navas - Gamboa, Oscar Duarte, Johnny Acosta, Giancarlo Gonzalez, Calvo - Celso Borges, David Guzman, Bryan Ruiz - Johan Venegas, Marco Urena. Selecţioner: Oscar Ramirez.



Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda)