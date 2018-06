COLUMBIA - JAPONIA LIVE STREAM la CUPA MONDIALĂ. Falcao, debut la Mondiale ONLINE VIDEO TVR

Selecţionata Columbiei, cu starurile James Rodriguez şi Radamel Falcao, este mare favorită în faţa Japoniei, marţi, în primul lor meci la Cupa Mondială de fotbal din Rusia, pe Mordovia Arena din Saransk (15,00, TVR 1, TVR HD), în Grupa H.



Columbia ocupă locul 16 în clasamentul FIFA, în timp ce ''Samuraii albaştri'' se află doar pe 61.



James Rodriguez a fost golgheterul Cupei Mondiale din 2014, ediţie la care Columbia învingea Japonia cu 4-1 în faza grupelor (James a marcat un gol). În Brazilia, echipa columbiană a reuşit cea mai bună performanţă a sa la un turneu final, atingerea sferturilor de finală.



Selecţionata ''Cafetera'' nu a avut o campanie de calificare grozavă, marcând doar 21 de goluri în cele 18 meciuri din preliminarii, prinzând ultimul loc care asigura calificarea directă, după trei egaluri şi un eşec în ultimele patru partide.



Japonia a pierdut ultimele meciuri amicale dinaintea Cupei Mondiale, sub conducerea fostului internaţional Akira Nishino, care a preluat echipa în aprilie, după demiterea neaşteptată a bosniacului Vahid Halilhodzic.



Nishino, care consideră că o victorie contra Columbiei ar fi un ''mic miracol'', are un lot experimentat, cu trei jucători care au peste 100 de selecţii, Yuto Nagatomo, Shinji Okazaki şi căpitanul Makoto Hasebe. Nu mai puţin de 11 fotbalişti din actualul lot au fost prezenţi şi acum patru ani, în Brazilia.



Radamel Falcao a ratat Cupa Mondială din 2014 din cauza unei accidentări la ligamente, astfel că ''El Tigre'' are de luat o revanşă în Rusia.



Japonia, la a şasea sa participare la Cupa Mondială (a debutat în 1998), a ajuns în optimi de două ori, ultima dată în 2010.



De remarcat că niciodată o echipă asiatică nu a învins una sud-americană la Cupa Mondială, în 17 confruntări (trei egaluri).



Japonia nu are nicio victorie în ultimele sale patru meciuri la Cupa Mondială, dar nu a avut niciodată cinci partide la rând fără victorie. Ultimul lor succes datează de la CM 2010, 3-1 cu Danemarca.



Echipele probabile pentru meciul care va avea loc pe Mordovia Arena din Saransk (capacitate 41.685 locuri):

Columbia: Ospina - Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica - Abel Aguilar, Carlos Sanchez, Juan Cuadrado, James Rodriguez - Muriel, Falcao. Selecţioner: Jose Pekerman.

Japonia: Kawashima - Hiroki Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo - Hasebe, Shibasaki, Haraguchi, Honda, Inui - Osako. Selecţioner: Akira Nishino.

Arbitru: Damir Skomina (Slovenia)