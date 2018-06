CROAȚIA - NIGERIA LIVE STREAM. Duel interesant în ”grupa morții” ONLINE VIDEO TVR

CROAȚIA - NIGERIA LIVE STREAM. Croaţia va primi replica Nigeriei, sâmbătă, la Kaliningrad (22,00), într-un meci din Grupa D, ''grupa morţii'', la Cupa Mondială de fotbal din Rusia.



CROAȚIA - NIGERIA LIVE STREAM. Ambele echipe speră să se califice în optimile de finală, dar marea favorită a grupei este Argentina, vicecampioana mondială, în timp ce debutanta Islanda are statut de outsider.



CROAȚIA - NIGERIA LIVE STREAM. ''Super Vulturii'' încep competiţia după ce în ultimele patru teste nu au obţinut nicio victorie, iar atmosfera la echipă este tensionată după ce selecţionerul Gernot Rohr a acuzat unii reporteri de comportament lipsit de etică şi minciuni înaintea Cupei Mondiale.



CROAȚIA - NIGERIA LIVE STREAM. Nigeria este cea mai slabă echipă din grupă, potrivit clasamentului FIFA (locul 48), dar are abilitatea de depăşi ierarhiile, africanii reuşind să ajungă în optimi la CM 2014.



CROAȚIA - NIGERIA LIVE STREAM. Prin contrast, Croaţia este o echipă în care abundă valorile, dar care nu s-a ridicat mereu la nivelul aşteptărilor. Croaţia nu a reuşit să depăşească faza grupelor de la debutul său ca ţară independentă, în 1998, când a cucerit medaliile de bronz în Franţa.



CROAȚIA - NIGERIA LIVE STREAM. Croaţia, care acum prezintă un lot ce are deopotrivă calitate şi experienţă, a obţinut în pregătiri victorii cu Senegalul şi Mexicul, pierzând în faţa Braziliei (0-2).



CROAȚIA - NIGERIA LIVE STREAM. Capul limpede al echipei croate este Luka Modric, conducătorul de joc al campioanei Europei, Real Madrid, în timp ce în compartimentul ofensiv evoluează Andrej Kramaric, Ivan Perisic şi Mario Mandzukic.



CROAȚIA - NIGERIA LIVE STREAM. Nigeria a fost prima echipă calificată din Africa la CM 2018, câştigând o grupă cu Camerun, Zambia şi Algeria.



Meciul de sâmbătă va fi primul dintre cele două echipe.



Pe stadionul din Kaliningrad (capacitate 33.973 locuri) vor evolua echipele probabile:

Croaţia: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Modric - Rebic, Kramaric, Perisic - Mandzukic. Selecţioner: Zlatko Dalic.

Nigeria: Uzoho - Idowu, Balogun, Shehu, Troost-Ekong - Ndidi, John Obi Mikel -Iwobi, Onazi, Ighalo - Victor Moses. Selecţioner: Gernot Rohr.



Arbitru: Sandro Ricci (Brazilia)