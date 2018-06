DANEMARCA - FRANȚA LIVE STREAM. Danezii luptă pentru optimi ONLINE VIDEO TVR

Franţa, care şi-a asigurat calificarea în optimile Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, va disputa o veritabilă finală a Grupei C, marţi, de la ora 17,00 (ora României, TVR 1, TVR HD), contra Danemarcei, pe stadionul Lujniki din Moscova.



''Les Bleus'' nu au convins în cele două partide jucate până acum, în ciuda victoriilor obţinute şi trebuie să demonstreze că se pot ridica la nivelul aşteptărilor în faţa echipei daneze, care încă trebuie să lupte pentru calificare.



Franţa trebuie să câştige grupa pentru a evita Croaţia în optimi, iar pentru acest lucru îi este suficient şi un egal. Danezii pot termina pe unul din primele trei locuri. Un eşec al danezilor coroborat cu victorie a Australiei în meciul cu Peru, care nu are niciun punct, ar putea trimite Socceroos în optimi la golaveraj. Cum Danemarca şi Australia au terminat la egalitate meciul direct, se poate apela şi aici la clasamentul fair play. Australia are trei cartonaşe galbene, iar danezii au patru avertismente.



Franţa a învins Danemarca de şase ori în ultimele şapte confruntări (golaveraj 14-2). În total au existat 14 meciuri directe, francezii învingând de nouă ori, iar danezii de patru ori. Au avut loc două dueluri la Cupa Mondială, fiecare formaţie câştigând o dată.



Forma atacantului Antoine Griezmann, care a ajuns obosit în Rusia, după un sezon lung la clubul Atletico Madrid, este una dintre problemele cu care se confruntă staff-ul Franţei.



Dacă Deschamps va decide să odihnească unii jucători, aceştia ar putea fi Pogba şi Matuidi, care au primit cartonaşe galbene în primele partide.



Mijlocaşul danez William Kvist, accidentat în meciul de debut cu Peru, a revenit în Rusia, duminică, după ce a fost supus unor examinări medicale în ţară, dar probabil nu va fi apt de joc, potrivit televiziunii daneze TV2. Yussuf Poulsen este suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.



Echipele probabile pentru meciul care va avea loc pe Stadionul Lujniki din Moscova (capacitate 81.000 locuri):

Danemarca: K.Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Andreas Christensen, Stryger Larsen - Schoene, Delaney, Christian Eriksen - Cornelius, Nicolai Jorgensen, Braithwaite. Selecţioner: Aage Hareide.

Franţa: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez - Pogba, Kante, Tolisso - Fekir, Griezmann, Lemar. Selecţioner: Didier Deschamps.



Arbitru: Sandro Ricci (Brazilia)