FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. Debut pentru ”cocoșii galici” ONLINE VIDEO TVR

FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. Echipa Franţei, campioana mondială din 1998, va debuta la Cupa Mondială de fotbal din Rusia împotriva Australiei, sâmbătă, la Kazan (ora 13,00), în Grupa C.



FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. ''Les Bleus'' se confruntă cu o singură problemă, cea a fundaşului dreapta Djibril Sidibe, incert pentru această partidă, din cauza unei accidentări la genunchi.



FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. Postul de fundaş dreapta este unul nevralgic în lotul lui Didier Deschamps, care îl are ca alternativă pe Benjamin Pavard, dar acesta a jucat mai mult ca fundaş central la Stuttgart.



FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. În atac, Deschamps are mai multe variante, dar la antrenamente l-a utilizat pe Giroud în echipa rezervelor, sugerând că trioul ofensiv ar putea fi format din Kylian Mbappe, Ousmane Dembele şi Antoine Griezmann.



FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. Deschamps a fost căpitanul echipei Franţei la Cupa Mondială din 1998, când ''cocoşii'' câştigau titlul suprem pe teren propriu.



FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. Australia speră la un debut cu dreptul, după ce la ediţiile din Africa de Sud şi Brazilia a început cu eşecuri (0-4 cu Germania, respectiv 1-3 cu Chile).



FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. Olandezul Bert van Marwijk a avut doar câteva meciuri pentru a imprima o idee proprie de joc fotbaliştilor de la Antipozi. Selecţionata ''Socceroos'' a reuşit totuşi câteva rezultate promiţătoare, 4-0 cu Cehia şi 2-1 cu Ungaria, în ultimele teste, în Europa, înaintea CM 2018.



FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. Australia este cotată cu ultima şansă în grupă, în care, în afara Franţei, se mai află Peru (locul 11 în clasamentul FIFA) şi Danemarca (12).



FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. Australia este la a patra Cupă Mondială consecutivă (cinci participări în total), iar cea mai bună performanţă este atingerea optimilor în 2006.



FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. Tim Cahill (38 ani) are şansa de a deveni al patrulea fotbalist care marchează la patru Cupe Mondiale.



FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. La ultima confruntare dintre cele două echipe, Franţa a surclasat Australia cu 6-0, în 2013, la Paris, fapt care a dus la demiterea lui Holger Osieck. În patru meciuri directe, Franţa are două victorii, iar Australia una.



FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. Dintre echipele calificate la CM 2018, Australia a jucat cele mai multe meciuri în preliminarii, 22, inclusiv două baraje, obţinând biletul pentru Rusia după 3-1 cu Honduras în Sydney.



Echipele probabile pentru meciul de pe Kazan Arena (capacitate 45.000 locuri):

Franţa: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Corentin Tolisso, Ngolo Kante, Paul Pogba - Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele. Selecţioner: Didier Deschamps.

Australia: Ryan - Ridson, Milligan, Sainsbury, Behich - Jedinak, Mooy, Luongo, Leckie, Nabbout - Juric. Selecţioner: Bert van Marwijk.

Arbitru: Andres Cunha (Uruguay).