NIGERIA - ISLANDA LIVE STREAM. Nordicii visează frumos ONLINE VIDEO TVR

Debutanta Islanda are nevoie să confirme rezultatul bun cu Argentina (1-1) şi în meciul de vineri cu Islanda (18,00, ora României, TVR 1, TVR HD), la Volgograd, în Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.



Nordicii visează la calificarea în optimi după remiza cu vicecampioana mondială, o nouă performanţă pentru fotbalul islandez, după sferturile de finală de la EURO 2016.



Nigeria nu a impresionat contra Croaţiei (0-2), dar s-ar putea simţi mai în mediul său la Volgograd, unde temperaturile sunt tropicale (32 de grade aşteptate la ora meciului). Islanda, care are mulţi jucători ce evoluează în campionatele nordice, a ales să se stabilească în apropriere de Soci, pe coasta Mării Negre, pentru a se aclimatiza mai bine.



Aripa Johann Berg Gudmundsson este incert pentru meciul de vineri, din cauza unei accidentări suferite în partida cu Argentina.



Coordonatorul Gylfi Sigurdsson este recuperat complet după o accidentare care l-a ţinut mult timp în afara gazonului şi a jucat 90 de minute contra Argentinei.



Islanda rămâne în cărţi pentru calificare şi cu un egal, în timp ce Nigeria este obligată să obţină toate cele trei puncte.



Doar o reprezentantă a Africii a reuşit victoria la CM 2018, Senegalul, care a învins Polonia cu 2-1.



Nigeria, la a şasea sa Cupă Mondială, a trecut de grupe în trei rânduri. ''Super Vulturii'' au cel mai tânăr lor de la Cupa Mondială din Rusia, în timp ce Islanda este una dintre cele mai vârstnice.



Cele două echipe s-au înfruntat o singură dată, în 1981, într-un meci amical la Reykjavik, câştigat cu 3-0 de gazde.



Nigeria are doar o victorie în ultimele sale 13 meciuri la Cupa Mondială (trei egaluri, nouă eşecuri), 1-0 cu Bosnia, pe 21 iunie 2014.



Echipele probabile pentru meciul de pe Volgograd Arena (capacitate 43.713 locuri):

Nigeria: Uzoho - Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu - Ndidi, Obi Mikel, Etebo - Moses, Ighalo, Iwobi. Selecţioner: Gernot Rohr.

Islanda: Halldorsson - Saevarsson, Kari Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson - Hallfredsson, Aron Gunnarsson - G. Sigurdsson, Bjarnason, Gislason - Finnbogason. Selecţioner: Heimir Hallgrimsson.



Arbitru: Matt Conger (Noua Zeelandă).