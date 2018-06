PERU - DANEMARCA la CUPA MONDIALĂ. Duel inedit în Rusia LIVE STREAM TVR

PERU - DANEMARCA la CUPA MONDIALĂ. Peru şi Danemarca, două echipe care revin la Cupa Mondială de fotbal după absenţe mai lungi sau mai scurte, se vor înfrunta, sâmbătă, la Saransk (19,00), în al doilea meci din Grupa C, la turneul final din Rusia.



PERU - DANEMARCA la CUPA MONDIALĂ. Danemarca revine la Cupa Mondială după opt ani, în timp ce Peru pune capăt unei absenţe de 36 de ani.



PERU - DANEMARCA la CUPA MONDIALĂ. Grupa C este una dintre cele mai echilibrate de la această ediţie, Franţa fiind marea favorită, în timp ce Australia este outsider.



PERU - DANEMARCA la CUPA MONDIALĂ. Danemarca, fosta adversară a României în preliminarii, mizează pe conducătorul său de joc Christian Eriksen, cel care a calificat practic de unul singur echipa la turneul final, reuşind un hat-trick în barajul cu Irlanda (5-1, 0-0).



PERU - DANEMARCA la CUPA MONDIALĂ. Danezii au devenit o echipă mai directă sub selecţionerul norvegian Age Hareide, notează Reuters.



PERU - DANEMARCA la CUPA MONDIALĂ. Marele câştig al peruanilor este faptul că atacantul Paolo Guerrero, căpitanul selecţionatei, a fost declarat bun de joc de către un tribunal elveţian, după ce fusese suspendat pentru dopaj.



PERU - DANEMARCA la CUPA MONDIALĂ. Peruanii au destul talent în echipă şi par periculoşi pe contraatac, cum s-a putut observa în meciul amical cu Suedia, o echipă cu un stil asemănător cu al Danemarcei.



PERU - DANEMARCA la CUPA MONDIALĂ. Eriksen, cu 11 goluri, a fost al treilea marcator din preliminariile europene, după polonezul Robert Lewandowski (16) şi portughezul Cristiano Ronaldo (15).



PERU - DANEMARCA la CUPA MONDIALĂ. Danemarca este una dintre echipele cu cea mai mare medie de înălţime de la acest turneu, 185 cm, în timp ce Peru este una dintre cele mai scunde, medie 178 cm.



Aceasta va fi prima lor confruntare.



Pe Mordovia Arena din Saransk (capacitate 44.000 locuri) vor evolua echipele probabile:

Peru: Pedro Gallese - Luis Advincula, Christian Ramos, Alberto Rodriguez, Miguel Trauco - Renato Tapia, Yoshimar Yotun - Andre Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores - Paulo Guerrero. Selecţioner: Ricardo Gareca.

Danemarca: K. Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen - Kvist, Delaney - Sisto, Poulsen, Eriksen - N. Jorgensen. Selecţioner: Age Hareide.



Arbitru: Bakary Gassama (Gambia).