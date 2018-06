RUSIA - EGIPT LIVE STREAM. Mohamed Salah, speranța unei țări întregi ONLINE VIDEO TVR

Rusia va juca marţi al doilea său meci la Cupa Mondială de fotbal pe care o găzduieşte şi poate parafa calificarea în optimile de finală contra Egiptului, la Sankt Petersburg (21,00, ora României, TVR 1, TVR HD), în Grupa A.



Rusia a debutat cum nici cei mai optimişti fani ai săi nu credeau, cu 5-0 în faţa Arabiei Saudite, dar meciul cu Egiptul va fi mult mai dificil, deoarece ''Faraonii'' îşi joacă o ultimă şansă, după ce au pierdut in extremis în faţa Uruguayului (0-1).



Un impuls pentru nord-africani ar fi revenirea atacantului Mohamed Salah, care în meciul cu Uruguay a rămas pe banca de rezerve, nefiind refăcut după accidentarea suferită la umăr în finala Ligii Campionilor, pe 26 mai. Vitezistul lui Liverpool poate profita de vârsta înaintată a unor fundaşi ruşi, precum Ignaşevici (38 ani) şi Jirkov (34 ani). Salah a marcat 71% din golurile Egiptului în preliminarii.



Selecţionerul argentinian al egiptenilor, Hector Cuper, încă speră la locul al doilea, dar trebuie să învingă Rusia pentru a reuşit acest lucru.



Un alt atu al africanilor poate fi Trezeguet (pe numele real Mahmoud Hassan), extremă de 23 de ani care a pus multe probleme Uruguayului şi care va fi un adevărat examen pentru fundaşul dreapta al Rusiei, jucătorul de origine braziliană Mario Fernandes, potrivit Reuters.



Rusia nu va putea conta pe mijlocaşul Alan Dzagoev, accidentat în meciul de deschidere. În partida cu Arabia Saudită, Dzagoev a fost înlocuit cu Denis Cerîşev, care a impresionat, reuşind două goluri superbe.



Egiptul, aflată la a treia sa Cupă Mondială, nu are până acum nicio victorie, înregistrând trei eşecuri şi două egaluri.



Rusia nu a pierdut niciodată până acum în faţa unei echipe africane la Cupa Mondială, înregistrând trei victorii (4-0 cu Camerun în 1990, 6-1 cu Camerun în 1994, 2-0 cu Tunisia în 2002) şi un egal (1-1 cu Algeria în 2014).



Echipele probabile pentru meciul care va avea loc pe stadionul din Sankt Petersburg (capacitate 68.134 spectatori):

Rusia: Akinfeev - Mario Fernandes, Kutepov, Ignaşevici, Jirkov - Zobnin, Gazinski, Kuziaev - Golovin, Cerîşev - Smolov. Selecţioner: Stanislav Cercesov.

Egipt: El Shenawy - Fathi, Hegazy, Ali Gabr, Abdelshafy - Hamed, Elneny, Trezeguet, Said - Salah, Mohsen. Selecţioner: Hector Cuper.



Arbitru: Enrique Caceres (Paraguay).