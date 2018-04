BAYERN MUNCHEN-REAL MADRID LIVE VIDEO STREAM ONLINE în Champions League. Meci infernal pentru Galactici la PRO TV

BAYERN MUNCHEN-REAL MADRID LIVE VIDEO STREAM ONLINE Bayern Munchen este în cea mai bună formă astfel încât poate reuşi, ca în 2013, tripla Liga Campionilor, campionatul şi Cupa Germaniei, a declarat antrenorul Jupp Heynckes.



Cu o zi înaintea partidei tur cu Real Madrid, din semifinalele Ligii Campionilor, Heynckes s-a declarat ''foarte optimist'' cu privire la accederea în finala celei mai importante competiţii europene.



''Suntem într-o formă similară cu 2013. Suntem o adevărată echipă dar acum ne stă în faţă un oponent foarte puternic. Nu cred că există vreun favorit. Real Madrid a câştigat Liga Campionilor în ultimele două ediţii şi are un avantaj. Dar noi suntem în mare formă şi avem şanse bune pentru a ajunge în finală'', a precizat Heynckes.



El a menţionat că pentru meciul tur cu madrilenii, de miercuri, de la Munchen, Bayern nu va putea conta pe serviciile mijlocaşului Arturo Vidal, accidentat, fiind sub semnul întrebării şi prezenţa lui David Alaba şi Corentin Tolisso

Real Madrid, cu efectivul complet, a plecat marţi dimineaţă la Munchen, unde miercuri o va înfrunta pe Bayern în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, relatează EFE.



Antrenorul Zinedine Zidane l-a inclus în lot şi pe fundaşul Nacho Fernandez, care continuă procesul de recuperare de după accidentarea suferită în meciul cu Las Palmas.



La Munchen, Real Madrid va efectua antrenamentul oficial marţi, de la ora 20,00, pe Allianz Arena.



Real Madrid, campioana en titre din Liga Campionilor, a deplasat următorii jucători: Keylor Navas, Casilla, Luca Zidane (portari), Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo, Achraf (fundaşi), Kroos, Modric, Casemiro, Marcos Llorente, Marco Asensio, Isco, Kovacic, Ceballos (mijlocaşi), Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Borja Mayoral (atacanţi).

''Este imposibil să-l anihilăm în totalitate pe Ronaldo (...), nu-l putem opri decât în echipă'', a avertizat luni fundaşul central al lui Bayern Munchen, Jerome Boateng, cu două zile înaintea turului semifinalei Ligii Campionilor cu deţinătoarea titlului, Real Madrid.



''Oricum ar fi, el are întotdeauna ocazii într-un meci, pentru că are un dribling şi un 'timing' excelente'', a adăugat Boateng într-un interviu acordat revistei Kicker. ''În plus, jocul lui Real este reglat pe el''.



''Este deci important să rămânem compacţi ca echipă (...) şi să-i lăsăm cât mai puţine spaţii posibile'', a subliniat fundaşul internaţional german, care se teme totuşi de forţa colectivă a lui Real Madrid.



''Să-l reducem pe Ronaldo la tăcere nu reprezintă decât 50% din ce avem de făcut, pentru că şi ceilalţi jucători ai lor sunt foarte buni'', a precizat Boateng.



Boateng şi colegii săi au aflat asta încă din sezonul trecut, când Real Madrid a eliminat-o Bayern Munchen în sferturile de finală cu scorul general de 6-3, iar Ronaldo a marcat cinci din cele şase goluri (dublă, în tur la Munchen, şi triplă, în retur la Madrid).



''Nu exită un atacant mai complet decât Ronaldo'', a mai spus Boateng. ''Picior stâng, picior drept, cap, el stăpâneşte tot. Iar în faţa golului este o maşină''.