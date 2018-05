CHAMPIONS LEAGUE. REAL MADRID-LIVERPOOL LIVE VIDEO ONLINE STREAM la PRO TV. Fotbal de vis în Real Madrid-Liverpool

CHAMPIONS LEAGUE. REAL MADRID-LIVERPOOL LIVE VIDEO ONLINE STREAM Zinedine Zidane şi Real Madrid sunt mai motivaţi ca niciodată să câştige o nouă Ligă a Campionilor, sâmbătă, la Kiev, în faţa lui Liverpool, ţinând cont că Realul nu a reuşit până acum să obţină trofeul de două ori la rând.



''Nimeni nu poate spune că ne este mai puţin foame'' de succes, a subliniat antrenorul clubului madrilen. ''Nu pot vorbi pentru adversarii noştri, însă pot insista pe faptul că noi vom avea întotdeauna aceeaşi motivaţie'', a precizat Zidane.



''Suntem Madrid şi în ciuda a ceea ce am câştigat deja, dorim mereu mai mult şi vom da totul pentru a fi cei mai buni'', a adăugat Zidane.



Experienţa Realului în acest stadiu al competiţiei este incomparabilă cu cea a lui Liverpool, în finală pentru prima dată din 2007 (înfrângere la Atena în faţa lui AC Milan, 1-2).



Iar Zidane se poate baza şi pe experienţa sa de jucător, el disputând trei finale de Liga Campionilor cu ghetele în picioare (o victorie, două înfrângeri), înainte de a câştiga trofeul de două ori ca antrenor.



''Am trăit 18 ani ca jucător în vestiare, cu numeroşi antrenori, cu mulţi jucători cu un ego la fel ca al meu'', a spus tehnicianul francez. ''Cunosc vestiarul şi cunosc starea de spirit a unui jucător, un lucru foarte important pentru mine, dar nu singurul. Nu sunt cel mai bun tehnician, dar am alte calităţi, pasiune, motivaţie, şi astea valorează chiar mai mult''.



În ce priveşte vedeta sa Cristiano Ronaldo, Zidane speră ca el să aibă ''cea mai mare influenţă posibilă'' în finală. ''El joacă foarte bine, a marcat multe goluri în ultimul timp. În plus, a fost foarte constant'', a precizat antrenorul francez.