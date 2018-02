FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT FCSB "este puţin Juventus a României", a afirmat antrenorul italian Cristiano Bergodi înaintea meciului de joi cu Lazio Roma, de la Bucureşti, din manşa întâi a şaisprezecimilor de finală ale Europa League la fotbal. FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT



FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT "Steaua (FCSB - n. r.) suferă la fazele fixe. E o echipă care joacă destul de închis. Lazio, deşi e favorită, va trebui să fie atentă la contraatacuri. Steaua este puţin Juventus a României", a declarat Bergodi pentru site-ul tuttomercatoweb.com. Italianul a jucat la Lazio între 1989 şi 1996 şi a pregătit-o pe Steaua în prima parte a sezonului 2009-2010. El a mai fost pe banca tehnică a unor echipe din Liga I: Naţional Bucureşti, CFR Cluj, Rapid Bucureşti, Politehnica Iaşi ASA Târgu Mureş.



FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT "Lazio e favorita dublei manşe, Steaua e puternică în România, dar campionatul italian este altceva", a spus Bergodi.



FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT El a vorbit despre cele câteva luni petrecute la Steaua: "A fost o perioadă frumoasă. Patronul nu făcea mari investiţii, echipa era tânără şi am început cu şase victorii. Am lansat mulţi tineri. Apoi într-o zi, în pauza unui meci din Europa League, când scorul era egal, preşedintele a intrat în vestiar şi a început să discute cu jucătorii. I-am atras atenţia că nu trebuie să între în vestiar şi dintr-o chestiune de orgoliu m-a concediat. Oricum, a fost o experienţă frumoasă".



FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT Întrebat dacă s-ar întoarce în România, tehnicianul, care este acum liber de contract, a răspuns: "De ce nu? Da, m-aş întoarce. Am avut rezultate bune la toate echipele pe care le-am antrenat. Acum însă mă concentrez doar asupra campionatului italian, de la prima divizie la a treia. Mă informez, studiez, mă uit la meciuri aşteptând oferta potrivită".



FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT Meciul tur dintre FCSB şi Lazio, echipa lui Ştefan Radu, este programat pe Arena Naţională din Bucureşti, joi, de la ora 22,05. Manşa secundă dintre Lazio şi FCSB se va disputa în data de 22 februarie, pe Stadio Olimpico din Roma.

FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că în meciul cu Lazio Roma, programat pe Arena Naţională din Capitală în şaisprezecimile de finală ale Europa League, este important ca formaţia lui să nu primească gol.



FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT "Cu siguranţă ne aşteaptă un meci dificil mâine seară. Jucăm împotriva unei echipe bune din campionatul Italiei, dar eu cred că ne putem califica. Sunt o echipă bună, dar nu de top ca Real Madrid sau Barcelona. Mâine va trebui să dăm totul pe teren, să fim uniţi. Trebuie să fim o echipă scurtă şi să nu le dăm prea multe spaţii. Important e să nu pierdem. De fapt, important e să nu primim gol. Eu mi-aş dori să câştigăm cu 1-0", a spus el.



FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT Tănase a menţionat că l-a urmărit pe fundaşul român al formaţiei Lazio Roma, Ştefan Radu. El a adăugat că se aşteaptă ca echipa italiană să nu folosească toţi titularii în partida de joi. "L-am mai urmărit pe Ştefan Radu. Pentru că de obicei urmăresc meciurile din campionatele tari. Nu cred că ei vor trata meciul cu lejeritate. Dar eu mă aştept să nu folosească toţi titularii, aşa cum au mai făcut în Europa League", a precizat Florin Tănase.



FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, joi, de la ora 22,05, pe Arena Naţională din Bucureşti, formaţia Lazio Roma într-o partidă contând pentru prima manşă a şaisprezecimilor de finală ale Europa League. Partida retur este programată în 22 februarie, pe Stadio Olimpico din Roma (20,00 - ora României).