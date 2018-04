LIVERPOOL - AS ROMA LIVE în semifinalele LIGII CAMPIONILOR. ONLINE VIDEO STREAM

LIVERPOOL - AS ROMA LIVE. Liverpool şi AS Roma sunt primele echipe care intră în scenă în semifinalele Ligii Campionilor din acest sezon.

LIVERPOOL - AS ROMA LIVE. Prima manşă se joacă marţi, de la ora 21:45, pe Anfield, în direct la Pro TV și Telekom Sport 1.

LIVERPOOL - AS ROMA LIVE. Antrenorul echipei engleze Liverpool, Juergen Klopp, spune că nu există nicio presiune pe jucătorii săi pentru a atinge finala Ligii Campionilor.



LIVERPOOL - AS ROMA LIVE. Evitându-le pe Real Madrid şi Bayern Munchen în semifinale, Liverpool este favorită în partida cu AS Roma, în penultimul act al competiţiei, dar Klopp afirmă că nimic nu este încă decis.



LIVERPOOL - AS ROMA LIVE. ''Acum suntem aici, la fel ca şi AS Roma, amândouă echipele au şanse la calificarea în finală. Lumea vorbeşte despre o presiune pe umerii noştri, că ne confruntăm cu o şansă ce apare o dată în viaţă. Nu este aşa. Putem ajunge în finală, este posibil şi ar fi frumos. Deci dacă este posibil, atunci trebuie să facem totul pentru a obţine acest lucru'', a spus Klopp.



LIVERPOOL - AS ROMA LIVE. Primul meci din dubla manşă Liverpool - AS Roma, din semifinalele Ligii Campionilor, se va disputa marţi, pe Anfield Road.