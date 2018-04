LIVERPOOL - AS ROMA ONLINE LIVE în Liga Campionilor. VIDEO PRO TV si TELEKOM SPORT. Primul meci din dubla manşă Liverpool - AS Roma, din semifinalele Ligii Campionilor, se va disputa marţi, pe Anfield Road, de la ora 21:45, LIVE VIDEO pe ProTV si Telekom Sport.

Antrenorul echipei engleze Liverpool, Juergen Klopp, spune că nu există nicio presiune pe jucătorii săi pentru a atinge finala Ligii Campionilor.



Evitându-le pe Real Madrid şi Bayern Munchen în semifinale, Liverpool este favorită în partida cu AS Roma, în penultimul act al competiţiei, dar Klopp afirmă că nimic nu este încă decis.



''Acum suntem aici, la fel ca şi AS Roma, amândouă echipele au şanse la calificarea în finală. Lumea vorbeşte despre o presiune pe umerii noştri, că ne confruntăm cu o şansă ce apare o dată în viaţă. Nu este aşa. Putem ajunge în finală, este posibil şi ar fi frumos. Deci dacă este posibil, atunci trebuie să facem totul pentru a obţine acest lucru'', a spus Klopp.



Ochii pe Mohamed Salah

Sezonul prolific al atacantului Mohamed Salah la FC Liverpool, cu 41 de goluri în toate competiţiile, l-a surprins pe James Pallotta, preşedintele clubului AS Roma, de unde internaţionalul egiptean a plecat în Premier League, relatează Reuters.



Salah îşi va înfrunta marţi fosta echipă în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor, iar preşedintele Pallotta a dezvăluit că italienii nu au ştiut ce calităţi formidabile de marcator are egipteanul: ''Motivul este probabil pentru că l-am utilizat diferit de cum o face Liverpool. Ei au găsit cea mai bună cale să-l utilizeze. La noi, a jucat ca aripă şi cu Edin Dzeko ca vârf, care a marcat 36 de goluri în sezonul trecut. Ceea ce m-a surprins acum este cât de bun finalizator poate fi, când balonul este lângă piciorul lui, găseşte cea mai bună cale s-o trimită în plasă''.



Liverpool a plătit 34 milioane de euro pentru a-l cumpăra pe Salah, care avusese înainte o experienţă nereuşită la Chelsea (2013-2015).



Pallotta recunoaşte că Salah, declarat cel mai bun jucător din Premier League în acest sezon de către asociaţia jucătorilor profesionişti, a fost un chilipir pentru Liverpool, dar recunoaşte la fel de bine că jucătorul putea pleca gratis de la clubul din Serie A: ''Acum poţi spune că a fost un chilipir incredibil. Dar atunci, directorul de fotbal Monchi mi-a spus că Salah vrea să plece, mai avea un an de contract şi anul următor îl puteam pierde gratis. A vrut să revină în Premier League şi să demonstreze ce poate, ceea ce cu siguranţă a reuşit''.



La Roma, în perioada 2015-2017, Salah, 25 ani, a disputat 84 de meciuri şi a marcat 34 de goluri.