OLYMPIQUE MARSEILLE - ATLETICO MADRID LIVE STREAM. Finala Europa League 2018 ONLINE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT

Olympique Marseille - Atletico Madrid e marea finală a Europa League. Duelul care va desemna câştigătoarea trofeului va avea loc în această seară, la Lyon, de la ora 21:45, şi va putea fi urmărit pe Pro TV și Telekom Sport.

Pentru Atletico, aceasta este a cincea finală de cupă europeană atinsă în ultimele nouă sezoane. Trupa de pe "Wanda Metropolitano" a câştigat Europa League în 2009-2010 şi 2011-2012 şi a pierdut de două ori în ultimul act al UEFA Champions League (2013-2014 şi 2015-2016), de fiecare dată în faţa Realului.

Madridul are motive de bucurie. Pentru prima oară după 24 de ani, două echipe din acelaşi oraş joacă în finalele celor mai importante competiţii europene (Atletico şi Real). Milan şi Inter au reuşit această performanţă în 1994.

De partea cealaltă, aceasta este prima finală europeană pentru echipa de pe Velodrome, după 14 ani. Atunci, Valencia s-a impus cu 2-0, la Gothenburg. Didier Drogba s-a consolat cu titlul de golgheter al competiţiei (6 goluri).

Francezii au câştigat însă cel mai important titlu european, Liga Campionilor, în 1993. Marseille s-a impus în ultimul act în faţa Milanului, cu 1-0. OM mai disputase o finală (1991), pierdută la penalty-uri în faţa lui Steaua Roşie Belgrad.

Rudi Garcia: "Avem o şansă mică de a câştiga trofeul, dar vom da totul pe teren. Este un eveniment important pentru noi să jucăm împotriva lui Atletico. E un club care a jucat două finale de Champions League în ultimii 4 ani şi care a câştigat Europa League recent. Dar o finală acasă, în Franţa, este o mare oportunitate. Nicio echipă din Franţa nu a câştigat acest trofeu. Ar fi fantastic să fim noi primii".

Diego Simeone: "Totul este pregătit pentru marea finală. Marseille a crescut foarte mult şi are un antrenor cu multe variante în echipă. Sunt foarte periculoşi, mai ales la mijloc şi în atac. Va fi cu siguranţă un meci greu. Din momentul în care am fost eliminaţi din Champions League, ne-am gândit la câştigarea acestei competiţii. Am fost consideraţi favoriţi să ajungem în finală şi asta a devenit o responsabilitate pentru noi. Şi uite că am reuşit".