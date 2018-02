PSG - STRASBOURG LIVE în LIGUE 1. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Paris Saint Germain primește vizita celor de la Strasbourg de la ora 18:00. Meciul este LIVE VIDEO pe Digi Sport și ONLINE STREAM pe aplicație.

PSG este lider detașat în Ligue 1, cu un avans de 9 puncte față de AS Monaco, care are un meci în plus disputat, după victoria cu 4-0 cu Dijon de vineri seară. Strasbourg ocupă locul 13, cu 30 de puncte, șase peste zona retrogradării.