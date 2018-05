REAL MADRID-LIVERPOOL LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO TV CHAMPIONS LEAGUE. Real Madrid şi Liverpool se înfruntă, sâmbătă, de la ora 21,45 (ora României), pe Stadionul Olimpic din Kiev, în finala Ligii Campionilor la fotbal.



Real vizează câştigarea trofeului pentru a treia oară consecutiv, o premieră în actualul format al competiţiei.



Real a cucerit primele cinci trofee în cea mai importantă competiţie intercluburi de pe continent (1956-1960), iar Ajax (1971, 1972, 1973) şi Bayern Munchen (1974, 1975, 1976) au reuşit triple consecutive în Cupa Campionilor Europei.



Madrilenii au 12 trofee în palmaresul lor (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017), câştigând ultimele şase finale jucate. Real este a doua echipă care joacă trei finale consecutive în Champions League, după Juventus, între 1996 şi 1998.



Liverpool are cinci trofee în competiţie, 1977, 1978, 1981, 1984 şi 2005, însă niciun jucător din actualul lot al lui Jurgen Klopp nu a mai jucat în vreo finală de Champions League.



Cele două formaţii s-au înfruntat de cinci ori în cea mai importantă competiţie intercluburi, Liverpool câştigând de trei ori, iar Real de două ori (golaveraj 6-4).



Finala de sâmbătă este o reeditare a cele din 1981, când Liverpool s-a impus cu 1-0 la Paris, prin golul marcat de fundaşul Alan Kennedy (82), aceea fiind ultima înfrângere suferită de Real într-o finală europeană.



În drumul spre finală, Real Madrid a terminat pe locul al doilea în Grupa H, cu 13 puncte, după Tottenham Hotspur (1-1, 1-3), dar înaintea altor două formaţii, Borussia Dortmund (3-1, 3-2) şi APOEL Nicosia (3-0, 6-0). În optimi, madrilenii au trecut de PSG, cu 3-1 şi 2-1, apoi au avut câştig de cauză în faţa finalistei de anul trecut, Juventus, după 3-0 la Torino şi 1-3 la Madrid, cu un final controversat de meci. În semifinale, echipa lui Zinedine Zidane a eliminat-o pe Bayern Munchen, cu 2-1 în deplasare şi 2-2 acasă.



Liverpool a fost nevoită să joace şi play-off, unde a dispus cu 2-1 şi 4-2 de formaţia germană Hoffenheim.



''Cormoranii'' au ocupat primul loc în Grupa E, cu 12 puncte, fiind urmaţi de Sevilla (2-2, 3-3), de Spartak Moscova (1-1, 7-0) şi NK Maribor (7-0, 3-0). În optimi, Liverpool a surclasat-o pe Porto (5-0), remizând acasă (0-0). A câştigat ambele partide din sferturi cu Manchester City (3-0 şi 2-1), iar în semifinale a eliminat-o pe AS Roma, după 5-2 şi 2-4.



Vârful de lance al spaniolilor este atacantul Cristiano Ronaldo, care a marcat 15 goluri în acest sezon al Ligii Campionilor, cu 5 mai multe decât următorii clasaţi. Ronaldo a expediat 66 de şuturi, dintre care 33 şi-au atins ţinta.



Liverpool este echipa cu cel mai bun atac în acest sezon, 40 de goluri marcate, un record pentru un club din Anglia. Cei mai buni marcatori ai săi sunt Mohamed Salah (10), Roberto Firmino (10) şi Sadio Mane (9). Egipteanul Salah are 44 de goluri în toate competiţiile în acest sezon şi este destul de aproape de recordul deţinut de galezul Ian Rush, care a marcat de 47 de ori pentru ''cormorani'' în stagiunea 1983-84.



Arbitrul finalei va fi sârbul Milorad Mazic, iar arbitri asistenţi vor fi compatrioţii săi Milovan Ristic şi Dalibor Djurdjevic, Nenad Djokic şi Danilo Grujic au fost desemnaţi arbitru adiţionali, iar francezul Clement Turpin va fi arbitru de rezervă.



Echipele probabile:

Real Madrid: K. Navas - Dani Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Bale (sau Asensio), Benzema, Cristiano Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Mané, Firmino, Salah. Antrenor: Jurgen Klopp.