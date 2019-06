ROMÂNIA U21-FRANȚA U21 ONLINE STREAM LIVE VIDEO la Campionatul European de Tineret. Meci istoric pentru trupa lui Rădoi

ROMÂNIA U21-FRANȚA U21 ONLINE STREAM LIVE VIDEO Jucătorul echipei naţionale U21 a României, Ianis Hagi, a declarat vineri că formaţia pregătită de Mirel Rădoi mai are resurse necesare pentru a mai juca destule meciuri la Campionatul European de tineret, care se desfăşoară în Italia şi San Marino.



"Gândul nostru a fost să câştigăm meciul, un egal îi scotea pe ei din calcule, dar ne făcea şi nouă viaţa mai grea cu Franţa. Pentru că ar fi trebuit să câştigăm. Când vezi pe teren că poţi, că ai speranţe că se poate câştiga meciul, mergi până la capăt, încerci să marchezi acel gol în plus şi să devii învingător. Avem energie în continuare, au trecut doar două meciuri. Mai avem destule de jucat", a declarat Ianis Hagi la TVR, la finalul partidei cu Anglia.



Hagi l-a lăudat pe Florinel Coman, pe care îl cunoaşte de la 11 ani: "Îl ştiu pe Coman de la 11 ani, ştiu ce talent are, ce jucător este şi tot ce i se întâmplă, a avut un sezon incredibil, e normal. Îmi doresc să îl văd cât mai sus, pentru că merită, este un copil care munceşte şi îşi vede mereu de treaba lui, chiar dacă se vorbeşte urât despre el. E un copil talentat la fel ca noi care tragem până la capăt, el poate face diferenţa oricând. Întotdeauna trebui să aduci un plus fizic, mental, tactic şi cred că Coman la făcut pe toate astăzi".



Selecţionata României a reuşit o victorie de senzaţie în faţa echipei Angliei, cu scorul de 4-2 (0-0), vineri, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena, în Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino.



Într-un final de la agonie la extaz, România a reuşit să marcheze de patru ori puternicei formaţii a Angliei în ultimele 15 minute ale meciului, obţinând o victorie extrem de preţioasă în lupta pentru calificarea în semifinalele competiţiei.



Tricolorii s-au impus în faţa semifinalistei de la ediţia trecută prin golurile marcate de George Puşcaş (76 - penalty), Ianis Hagi (85) şi Florinel Coman (89, 90+3), respectiv Demarai Gray (79) şi Tammy Abraham (87).



România a reuşit pentru al doilea joc consecutiv să marcheze de patru ori, după 4-1 cu Croaţia, iar Anglia, învinsă de Franţa cu 2-1 în primul său meci, este eliminată. Tot vineri are loc şi celălalt meci din grupă, Franţa - Croaţia (San Marino Stadium - Serravalle, 22:00).



Luni se vor juca ultimele partide din grupă, Franţa - România (Dino Manuzzi - Cesena, 22:00) şi Croaţia - Anglia (San Marino Stadium - Serravalle, 22:00).



În semifinale se califică echipele câştigătoare ale celor trei grupe şi cea mai bună ocupantă a locurilor secunde. Primele patru clasate se califică la JO 2020.